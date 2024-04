Wer sind die Gesichter des Erfolgs? Bayer Leverkusen wird Deutscher Meister

Bayer Leverkusen feiert seine erste Meisterschaft in der Geschichte des Klubs. Innerhalb des Teams ragen fünf Personen besonders hervor.

Xabi Alonso: Der Baske ist das prägende Gesicht des Erfolgs. Im Oktober 2022 übernahm er den kriselnden Werksklub auf einem Abstiegsrang und führte Bayer mit einer klaren Spielphilosophie und starker Mentalität zum historischen Triumph – und vielleicht sogar zum Triple? Sein Vertrag wurde frühzeitig bis 2026 verlängert, und kürzlich erteilte er seinen Ex-Klubs aus Liverpool, Madrid und München eine deutliche Absage. In Leverkusen ist er aufgrund seiner charmanten Art sehr beliebt und gilt als große Attraktion der Bundesliga.

Simon Rolfes: Der ehemalige Spieler von Bayer hat über die Jahre mit klugen Transfers eine eindeutige Vereinsphilosophie geschaffen. Ob bedeutende Transfers wie die von Alonso, Victor Boniface oder Alejandro Grimaldo oder die Vertragsverlängerungen der Leistungsträger, Rolfes ist der Architekt des Erfolgs.

Florian Wirtz: Der Hoffnungsträger für die Europameisterschaft ist in nahezu jedem Spiel der entscheidende Spieler. Er erzielte nicht nur das Tor des Jahres gegen den SC Freiburg, sondern leistete auch die meisten Vorlagen in ganz Europa. Der erst 20-Jährige blühte unter Alonso auf, etablierte sich auch in der Nationalmannschaft und bleibt trotz Interesse aus ganz Europa Leverkusen treu.

Granit Xhaka: Als Leader, Zweikampfmonster und Passgenie hat sich der Schweizer Rekordnationalspieler unter Alonso in die Weltspitze gespielt. Zusammen mit DFB-Sechser Robert Andrich und Weltmeister Exequiel Palacios kämpfte er um einen Platz im Mittelfeld, war jedoch einer der wenigen, die kaum rotiert wurden. Er kam vor der Saison vom FC Arsenal und ist bereits auch als Trainer tätig, wodurch ihm eine erfolgreiche Karriere nach der aktiven Laufbahn bevorsteht.

Alejandro Grimaldo: Gemeinsam mit Xhaka und Wirtz ist er einer der unverzichtbaren Stützen in Alonsos Team. Der Spanier kam als Außenverteidiger ablösefrei von Benfica Lissabon und brilliert als vielseitiger Spieler, ist torgefährlich und ein Experte für Standardsituationen. Mit 28 Jahren erfüllte er sich zudem den Traum, für die spanische Nationalmannschaft zu spielen.