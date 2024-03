UEFA Euro 2024 Ticket Resale Plattform – Wir komme ich noch an EM-Tickets?

Mit dem Herannahen des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gegen Schottland am 14.Juni 2024, wächst die Spannung und das Interesse an Tickets für die EM-Spiele. Fans suchen nach Möglichkeiten, wie sie an Eintrittskarten für die EURO 2024 gelangen können. Die Verkaufszeiten sind leider schon vorbei, die meisten Interessenten sind leer ausgegangen, denn die Nachfrage hat weit das Angebot übertroffen. Glücklicherweise hat die UEFA eine offizielle Plattform für den Weiterverkauf von Tickets ins Leben gerufen. Wir wollen euch zeigen, wie Fans die Plattform nutzen können, um an die begehrten Tickets zu kommen.

Die UEFA EURO 2024 Ticket Resale-Plattform ermöglicht es Inhabern von Eintrittskarten, ihre Tickets sicher und legal weiterzuverkaufen, falls sie selbst nicht am Turnier teilnehmen können. Dies bietet eine faire Chance für Fans, die während der ursprünglichen Bewerbungsphase leer ausgegangen sind. Im Weiteren wird erläutert, wie man Tickets zurückgeben oder an andere übertragen kann und mit welchen Kosten für Tickets zu rechnen ist.

UEFA EURO 2024: Wege zum Ticketkauf

Für Fans, die noch Eintrittskarten für die UEFA EURO 2024 ergattern möchten, besteht weiterhin die Möglichkeit, über die offizielle Wiederverkaufsplattform der UEFA zu kaufen. Die Plattform öffnete am 6. März 2024 und bietet Personen, die bereits Tickets besitzen, aber diese nicht verwenden können oder möchten, eine Chance, ihre Karten anzubieten. Da viele der 2,7 Millionen Tickets bereits veräußert wurden und eine hohe Nachfrage das Angebot überstieg, ist dies eine gute Gelegenheit, an Karten zu gelangen. Der Kauf erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Außerdem sind noch Hospitality-Pakete erhältlich, die neben Tickets weitere Vorteile bieten, allerdings sind diese aufgrund ihres Preises nicht für jeden Fan eine Option.

Die UEFA EURO 2024 Ticketweiterverkaufsplattform und ihre Funktionsweise

Die UEFA EURO 2024 Ticketweiterverkaufsplattform bietet eine offizielle Lösung für den An- und Verkauf von Eintrittskarten. Während bestimmter Zeiträume haben Karteninhaber die Möglichkeit, ihre Tickets anderen Fußballfans zum Kauf anzubieten. Die verfügbaren Tickets können auf Basis des Prinzips „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erworben werden.

Inhaber dürfen für jedes Spiel bis zu vier Eintrittskarten und insgesamt nicht mehr als zwölf Karten für das gesamte Turnier anbieten. Sollten Tickets keinen Abnehmer finden, erhalten die Verkäufer ihre Eintrittskarten ohne Kostenrückerstattung zurück. Diese Möglichkeit des Wiederverkaufs ist zeitlich begrenzt; sie schließt Ende März 2024. Nach diesem Zeitpunkt stehen keine offiziellen Kanäle für den Ticketweiterverkauf mehr zur Verfügung.

Weitere Informationen

Die UEFA EURO 2024 bietet eine offizielle Plattform zum Wiederverkauf von Eintrittskarten. Fans, die bereits Tickets erworben haben, können diese bis zum 11. März 2024, 11 Uhr MEZ, zum Wiederverkauf anbieten. Für diejenigen, die nach Tickets suchen, öffnet die Plattform am 13. März 2024 um 11 Uhr MEZ und bleibt bis zum folgenden Tag zur gleichen Uhrzeit zugänglich.

Eine erfolgreiche Transaktion führt zu einer Bestätigungs-E-Mail. Der Ticketverkäufer erhält eine Rückerstattung auf das Alipay-Konto oder die Kredit-/Debitkarte, die für den ursprünglichen Kauf verwendet wurde. Die Plattform operiert in mehreren Verkaufsphasen, und unverkaufte Tickets erscheinen in späteren Phasen erneut. Aktuelle Informationen und Zeitfenster für den Verkauf sind auf euro2024.com/tickets einsehbar.

Veranstaltungsorte in ganz Deutschland, darunter Städte wie Berlin, München und Hamburg, werden im Rahmen des Turniers das Geschehen live verfolgen. Fans, die teilnehmen möchten, sollten die Gültigkeitsbedingungen beachten, die für alle Tickets gelten und auf der Plattform ausgeführt sind.

UEFA EURO 2024: Optionen für die Rückgabe und Weitergabe von Eintrittskarten

Für die UEFA EURO 2024 dürfen Eintrittskarten, die bereits erworben wurden, nicht storniert oder umgetauscht werden. Die einmal erworbenen Tickets sind ausschließlich für die Verwendung durch die Käuferinnen und Käufer sowie deren eingeladenen Gäste gedacht. Es ist untersagt, diese zu verkaufen, zum Verkauf anzubieten oder zu versteigern.

Als einzige offizielle Ausnahme bietet sich die Ticket Resale-Plattform der UEFA an. Hier besteht die Möglichkeit, Tickets regulär weiterzuverkaufen, falls man selbst ein Spiel nicht besuchen kann oder möchte. Ticketinhaber können zudem ihre Tickets mithilfe der Mobile Tickets App der UEFA EURO 2024 an nahestehende Personen übertragen. Diese Übertragung wird jedoch erst kurz vor dem jeweiligen Spiel freigeschaltet, sodass Besitzer frühzeitig, sollten sie von einer Verhinderung Kenntnis erhalten, diesen Weg wählen sollten.

Für Fans mit Behinderung stehen speziell zugängliche Eintrittskarten zur Verfügung, die ebenfalls über die genannten Kanäle gehandhabt werden. Besucher der Veranstaltung, insbesondere die mit Bedarf nach leicht zugänglichen Sitzmöglichkeiten, sollten sich über die spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten zur Übertragung solcher Tickets informieren.

UEFA EURO 2024: Die Preisspanne der Eintrittskarten

Die Kosten für die Teilnahme an den UEFA EURO 2024-Spielen als Zuschauer unterliegen einem Kategoriensystem, welches primär von der Sitzplatzposition im Stadion abhängt. Die preisgünstigste Option, die sogenannte Fans-First-Kategorie, bietet Positionen hinter den Toren. Hier beginnen die Kosten bei 30 Euro für die Gruppenphasenspiele. Ausnahmen bilden das Eröffnungsspiel, das 50 Euro kostet, und die späteren Turnierphasen, für die zwischen 50 und 95 Euro angesetzt werden.

Die vierte Kategorie umfasst erweiterte Sitzbereiche hinter den Toren und in den Ecken der Stadien. Preise hierfür variieren zwischen 60 Euro für Gruppenphasenspiele, mit einem Anstieg auf bis zu 300 Euro für das Finale.

Sitzplätze der dritten Kategorie, die eine Lage auf der Haupttribüne und gegenüberliegenden Seitenlinie oder den oberen Eckbereichen beinhalten, weisen Startpreise von 150 Euro für die Gruppenphase auf, mit einer Steigerung auf 600 Euro für das Endspiel.

Tickets der ersten Kategorie, die sich in den bevorzugten unteren Reihen der Haupttribüne oder der Nebentribüne sowie den Eckbereichen befinden, setzen mit 200 Euro für Gruppenphasenspiele an und erreichen Preise von bis zu 1000 Euro für das Finale.

Besucher haben die Möglichkeit, maximal vier Tickets zu erwerben. Für diejenigen, die ein exklusiveres Erlebnis suchen, stehen offizielle Hospitality-Pakete zur Verfügung. Diese werden von einem offiziellen Anbieter bereitgestellt und umfassen neben erstklassigen Sitzplätzen auch zusätzliche Vorteile und Annehmlichkeiten.

Häufig gestellte Fragen & Antworten

Weiterverkauf von UEFA Euro 2024 Eintrittskarten

Für den Weiterverkauf von Tickets der UEFA Euro 2024 sollten Fans die offiziellen Richtlinien beachten. Dies stellt sicher, dass Tickets gültig bleiben und Käufer nicht auf Betrüger hereinfallen. Der Weiterverkauf ist oft über die offizielle Veranstaltungsplattform möglich, die ein sicheres Umfeld bietet.

Erlaubte Plattformen für Ticketweiterverkauf

Beim Weiterverkauf von Karten ist es wichtig, zugelassene Plattformen zu nutzen, um Probleme zu vermeiden. Die UEFA listet in der Regel genehmigte Verkaufsportale auf, wo Tickets legal angeboten werden können.

Offizielle Übertragbarkeit von Eintrittskarten

Die Regeln zur Übertragbarkeit von Eintrittskarten variieren je nach Veranstaltung. Im Allgemeinen wird die Übertragung von Tickets für Großereignisse wie die UEFA Euro 2024 genau von der UEFA geregelt, um Missbrauch und Betrug zu verhindern. Die UEFA gibt oft spezifische Anweisungen, wie Tickets sicher übertragen werden können.

Namensänderungen auf Tickets

Falls eine Namensänderung auf einem UEFA Euro 2024 Ticket nötig ist, sollte dies über den offiziellen Weg erfolgen. Die UEFA stellt in der Regel Verfahren zur Verfügung, mit denen eine Namensanpassung rechtmäßig durchgeführt werden kann.

Preiskategorien für das Finale der UEFA Euro 2024

Die Preiskategorien für Finaltickets der UEFA Euro 2024 sind üblicherweise in verschiedene Klassen eingeteilt, die verschiedene Sichtweisen und Komfortstufen im Stadion widerspiegeln. Diese Informationen sind für gewöhnlich frühzeitig über offizielle UEFA-Kanäle erhältlich.

Hinweise für den Ticketkauf auf dem Zweitmarkt

Beim Erwerb von UEFA Euro 2024 Tickets auf dem Sekundärmarkt ist Vorsicht geboten. Es ist essentiell, nur offiziell genehmigte Plattformen zu nutzen und dabei auf die Ticketpreise, die Echtheit und eventuelle Transferregeln zu achten. Es ist ratsam, auf versteckte Gebühren zu achten und Käufe nur bei vertrauenswürdigen Verkäufern zu tätigen.