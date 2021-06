Fußball EM nun doch mit Zuschauern – gibt es noch EM-Tickets?

Die Coronazahlen in Deutschland und auch in den meisten europäischen Ländern gehen stark zurück, der Sommer kann kommen und somit auch die Fußball-Europameisterschaft. Diese wird nun sogar mit Zuschauern in den 11 EM-Stadien stattfinden. Wir sagen dir das Wichtigste rund um die Zuschauerzahlen und die EM-Tickets.

Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien bei der Europameisterschaft? Das war bis kurzem sehr unklar und die UEFA setzte die Austragungsorte sehr stark unter Druck. So war es bis zuletzt unklar, ob z.B. im deutschen Stadion in München Spiele mit Fans vor Ort gespielt werden.

Vor 14.000 Zuschauer in München!

Jeweils 14.000 Zuschauer dürfen bei den EM-Spielen in der Vorrunde der Deutschen Nationalmannschaft in München das Spiel live vor Ort sehen. Das bestätigte die bayrische Staatsregierung unter Auflage von strikten Hygienekonzept mit Test- und Maskenpflicht. Die deutschen Nationalspieler freuen sich also auf lautstarke Unterstützung der deutschen Fans und sehen dies als Vorteil an. Auch bei einem möglichen EM-Viertelfinale am 2.7. wären Fans möglich.

Diese Zuschauerzahlen gelten bei den EM-Stadien

1. München: 20 % Auslastung – 14.000 Zuschauer

2. St.Petersburg: 30.000 Zuschauer

3. Kopenhagen: 15.900 Zuschauer

4. Bukarest: 13.000 Zuschauer

5. Baku: 31.000 Zuschauer

6. Budapest: 67.000 Zuschauer

7. Rom: 15.000 Zuschauer pro Spiel

8. Glasgow: 12.000 Zuschauer

9. Sevilla statt Bilbao: 18.000 Zuschauer

10. Amsterdam: 15.000 Zuschauer

11. London: Gruppenspiele 22.500 Zuschauer, Halbfinale 45.000, Finale mit bis zu 90.000

12. Dublin: gestrichen, keine Spiele

Gibt es noch EM-Tickets für die EM-Spiele?

Für einige Austragungsorte ist eine begrenzte Anzahl von Tickets verfügbar. Während des gesamten Turniers können Tickets für diverse Spiele gekauft werden. Alle Tickets werden nach Verfügbarkeit verkauft. Ab dem 4. Juni 2021 werden alle Fans, deren Tickets im Rahmen der Verlosung im Mai 2021 storniert und erstattet wurden, alle Tickets angeboten, die aufgrund von Ticketrückgaben und der erhöhten Kapazitäten verfügbar geworden sind.

Alle betroffenen Ticketkäufer erhalten 24 Stunden vor Beginn des Ticketverkaufs eine E-Mail mit Informationen zum Kaufvorgang. Alle Tickets werden nach Verfügbarkeit verkauft.

Ehemalige Ticketkäufer, deren Tickets storniert und erstattet wurden, erhalten vorrangigen Zugang für den nächsten Ticketverkauf. Betroffene Ticketkäufer erhalten 24 Stunden vor der Verkaufsphase Informationen per E-Mail mit Einzelheiten zum Ticketkaufprozess.