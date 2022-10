WM 2022: Spezielle Bereiche für betrunkene Fußballfans in Katar

Der katarische CEO der FIFA-Weltmeisterschaft 2022, Nasser Al Khater, berichtete in einem Interview von Plänen für betrunkene Personen bei der WM im arabischen Land. Für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden daher spezielle Bereich errichtet, um sicherzustellen, dass betrunkene Fans in Sicherheit gebracht sind und niemandem schaden können.

Erste Weltmeisterschaft mit strengen Alkoholvorschriften

Feiernd und feucht-fröhlich mit Fans aus anderen Nationen Arm in Arm die Nationalhymnen singen oder nach den Spielen durch die Straßen streifen? Das wird es bei der WM 2022 nicht geben. Dieses Jahr findet die Weltmeisterschaft erstmalig im Nahen Osten und im Winter statt. Katar ist somit das erste muslimische Land, das eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet. Diese Weltprämiere bedeutet auch gleichzeitig strenge Alkoholvorschriften für das Turnier in Katar, mit teilweise obskuren Auswirkungen. Fußballfans werden in Katar eine WM erleben, wie es sie nie zuvor gab. Der CEO der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar betont, dass sich natürlich jeder Besucher „willkommen und sicher“ fühlen soll.

Alkoholregeln bei der WM

Vor einem Monat wurde bereits bekannt gegeben, dass alkoholisches Bier ausschließlich von Budweiser, einem der Hauptsponsoren der Fußball-WM und auch nur in speziell ausgewiesenen Bereichen um die Fußballstadien herum, verkauft wird. Fußballfans können alkoholisches Bier nur in ausgewiesenen Bereichen und nicht auf den Tribünen trinken. Zusätzlich wird das Bier lediglich drei Stunden vor dem Anpfiff und eine Stunde nach dem Spiel verkauft.

Weitere Regeln für die Katar-WM

Bereits 95 Prozent der Eintrittskarten wurden für die Weltmeisterschaft 2022 verkauft. Somit rechnen die Veranstalter mit mehr als 1,5 Millionen Besuchern bei der Winter-WM. Anfang Oktober hatten britischen Behörden über 1300 walisischen und englischen Fans die Reise zur Weltmeisterschaft in Katar untersagt. Die Fußballanhänger waren bereits wegen fußballbezogener Straftaten oder Störungen der öffentlichen Ordnung vorbestraft.