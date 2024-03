U21-Nationalmannschaft in der EM-Quali mit 6 Punkten im Visier

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet ambitioniert in die ersten Länderspiele des Jahres mit dem festen Ziel, insgesamt sechs Punkte in den kommenden EM-Qualifikationsspielen zur EM 2025 zu ergattern. Trainer Antonio Di Salvo betont die Wichtigkeit, an die erfolgreichen Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen und den Abstand zu den Konkurrenten mindestens zu wahren. Die Begegnungen gegen den Kosovo in Chemnitz und gegen Israel in Halle stehen unter hohen Erwartungen, während das Team um den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei kämpft.

Sicher in Führung: Deutschland an der Spitze der Gruppe D

Mit zwölf Punkten aus vier Spielen thront die deutsche U21-Nationalmannschaft an der Spitze der Gruppe D. Der Abschluss des Jahres 2023 mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Polen, den größten Rivalen, setzt die Messlatte hoch für die anstehenden Qualifikationsspiele. Nur der Gruppensieger sichert sich einen direkten Platz bei der Europameisterschaft 2025, ein Ziel, das Di Salvo und sein Team fest im Blick haben.

Aktuelle Tabelle der EM Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland U21 S S S S > 4 4 0 0 13 4 9 12 2 Polen U21 S S S S N > 5 4 0 1 12 4 8 12 3 Bulgarien U21 S N U U S > 6 2 3 1 13 7 6 9 4 Kosovo U21 N N U U S > 6 2 2 2 8 10 -2 8 5 Estland U21 U N N N N > 6 0 1 5 2 19 -17 1 6 Israel U21 N N N > 3 0 0 3 2 6 -4 0

Rückkehr der Leistungsträger und Neulinge im Team

Ein großer Vorteil für die deutsche U21 ist die Rückkehr zahlreicher Schlüsselspieler wie Torhüter Noah Atubolu und Feldspieler Luca Netz, Rocco Reitz sowie Ansgar Knauff, die allesamt auch in ihren Vereinen wichtige Rollen spielen. Die erhöhte Spielzeit im Vergleich zum Vorjahr verspricht eine gute Form und Einsatzbereitschaft. Zusätzlich bereichern drei Neulinge das Team: Umut Tohumcu, Jens Castrop und Armindo Sieb. Eine Herausforderung stellt der Ausfall von Maximilian Beier dar, der für die A-Nationalmannschaft abberufen wurde, ein Zeichen für die Durchlässigkeit und Talentförderung innerhalb der DFB-Strukturen.

FAQ’s

Was erwartet die deutsche U21 in den kommenden Spielen?

Die U21-Nationalmannschaft steht vor entscheidenden EM-Qualifikationsspielen gegen den Kosovo und Israel. Mit dem Ziel, sechs Punkte zu sichern, ist die Mannschaft gefordert, ihre Tabellenführung in der Gruppe D zu verteidigen und den Grundstein für die Qualifikation zur EM 2025 zu legen.

Wer sind die Schlüsselspieler in den kommenden Begegnungen?

Schlüsselspieler sind diejenigen, die auch bei ihren Vereinen regelmäßig zum Einsatz kommen, wie Torhüter Noah Atubolu und Feldspieler wie Luca Netz, Rocco Reitz sowie Ansgar Knauff. Ihre Form und Spielpraxis werden entscheidend sein für den Erfolg des Teams.

Wie wirkt sich die Nominierung von Maximilian Beier auf das Team aus?

Obwohl der Ausfall von Maximilian Beier, der für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde, eine Herausforderung darstellt, zeigt es auch die Stärke und Tiefe des deutschen Nachwuchsfußballs. Es bietet zudem die Chance für andere Spieler, sich zu beweisen und die entstandene Lücke zu füllen.