In der langen Geschichte der türkischen Süper Lig gab es zahlreiche ausländische Spieler, die den Wettbewerb jahrelang aufgemischt haben. Tatsächlich kommt fast die Hälfte (49%) aller Profis in der laufenden Saison aus dem Ausland. Rund 12 davon stammen aus dem kleinen balkanischen Staat namens Bosnien-Herzegowina. Doch auch vor Edin Dzeko gab es viele Bosnier, die mit ihren Leistungen in die Ligageschichte eingegangen sind. Welche Fußballer sind das? Wir haben eine Topliste erstellt!

Türkische Süper Lig: 49% ausländische Spieler

Türkische Süper Lig: 49% ausländische Spieler Bosnische Einflüsse: 12 Spieler, darunter Edin Dzeko

Bosnische Einflüsse: 12 Spieler, darunter Edin Dzeko Elvir Bolic: Erfolgreiche Karriere bei Galatasaray und Fenerbahce

Elvir Bolic: Erfolgreiche Karriere bei Galatasaray und Fenerbahce Elvir Baljic: Erfolge und Verletzungsprobleme

Elvir Baljic: Erfolge und Verletzungsprobleme Edin Visca: Bedeutender Spieler bei Basaksehir FK und Trabzonspor

Edin Visca: Bedeutender Spieler bei Basaksehir FK und Trabzonspor Edin Dzeko: Aktuelle Leistungen bei Fenerbahce Istanbul

Elvir Bolic

Obwohl sich auch zuvor einige Bosnier in der Süper Lig versucht haben, sorgte erst der Stürmer Elvir Bolic am Anfang der 90er Jahre dafür, dass fast jeder türkische Fußballfan von diesem kleinen Land erfährt. Der ehemalige Stürmer kam im Juli 1992 aus dem serbischen Verein, Roter Stern Belgrad, zum türkischen Fußballriesen Galatasaray Istanbul. Trotz guter Leistungen wurde der Stürmer aufgrund der großen Konkurrenz beim damaligen Meister an Gaziantepspor verkauft, wo er sich zu einem der besten Offensivmänner der Liga entwickelte.

Nach 73 bestrittenen Spielen (43 Tore) wechselte Bolic zum anderen Großverein Türkeis in Gestalt von Fenerbahce. Es folgten fünf äußerst erfolgreiche Jahre, in denen Bolic 145 Ligaspiele absolvierte und dabei auf 74 Tore kam. Nach drei Jahren in Spanien kehrte Bolic in die Türkei zurück, wo er für einige kleinere Vereine spielte, bevor er im Jahr 2006 seine Karriere beendete. Im Laufe seiner Zeit in der Türkei kam Bolic auf insgesamt 281 Spiele (127 Tore und 40 Assists), womit er zur Gruppe der erfolgreichsten Ausländer in der Ligageschichte gehört.

Elvir Baljic

Elvir Bolic war nicht der einzige Bosnier, der im Laufe der 90er Jahre in der höchsten Spielklasse des türkischen Fußballs für Furore sorgte. Sein Namensvetter Elvir Baljic wechselte im Jahr 1995 aus FK Sarajevo zu Bursaspor. Der technisch begabte Flügelflitzer entwickelte sich hier sofort zum Stammspieler, sodass er in drei Jahren 87 Spiele bestritt und dabei sogar 42 Tore erzielte. Mit Top-Leistungen ging es auch bei Fenerbahce Istanbul weiter, was ihm einen Transfer zu Real Madrid einbrachte.

Dort hatte Baljic leider wenig Glück, sodass er aufgrund von mehreren Verletzungen als einer der größten Fehleinkäufe von Real Madrid betrachtet wird. Die Verletzungsprobleme hatten einen großen Einfluss auf seine Karriere. Nach der Rückkehr in die Türkei (Galatasaray) spielte er zwar wieder gut, aber leider musste er viele Spiele verletzungsbedingt verpassen. Nach ein paar Jahren bei Konyaspor, Ankaragücü und Istanbul beendete der ehemalige türkische Meister und Pokalsieger seine Karriere im Jahr 2008.

Edin Visca

In Bezug auf Trophäen und individuelle Auszeichnungen kann sich kein bosnischer Fußballer in der Geschichte der Süper Lig mit Edin Visca messen. Nach einer erfolgreichen Zeit beim damaligen bosnischen Serienmeister, FK Zeljeznicar Sarajevo, wechselte Visca im August 2011 zu Basaksehir FK. Als einer der Leistungsträger im Team führte er die Mannschaft zunächst zum Aufstieg in die Erstklassigkeit. In der Saison 2019/2020 kam es noch besser, da Visca zum ersten Mal türkischer Meister wurde. Nach sogar 398 Spielen (110 Tore und 118 Vorlagen) wechselte der Flügelspieler zu Trabzonspor, wo er einmal mehr die Meisterschale gewinnen konnte. Diejenigen, die sich auf Wettseiten Deutschland amüsieren, wissen sicherlich, dass Visca auch in der laufenden Saison einer der wichtigsten Spieler von Trabzonspor ist. Bislang bestritt er 16 Ligaspiele, wobei er auf 2 Tore und 4 Assists kam.

Edin Dzeko

Unsere Topliste komplettiert der populäre bosnische „Diamant“ namens Edin Dzeko. Der ehemalige Stürmer des VfL Wolfsburg, Manchester City, AS Rom und Inter Mailand kam zu Beginn der laufenden Saison zu Fenerbahce Istanbul. Trotz seiner kurzen Zeit in der Süper Lig zeigte Dzeko, dass er mit Recht als der beste bosnische Spieler aller Zeiten bezeichnet wird. Der aktuelle Kapitän von Fenerbahce Istanbul bestritt bislang 16 Ligaspiele und erzielte dabei sogar 12 Tore (4 Vorlagen). Wenn er so weitermacht, wäre es sicherlich keine Überraschung, wenn er Fenerbahce zum ersten Meistertitel nach 9 Jahren führen würde.