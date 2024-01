Weltfußballer-Wahl: Messi sticht Haaland aus

In einer von Spannung und Überraschung geprägten Gala des Weltverbandes FIFA am Montagabend wurde Lionel Messi erneut zum Weltfußballer gekürt. Die Entscheidung, die stark an die Ballon d’Or-Verleihung erinnerte, bei der Messi ebenfalls triumphierte, hinterließ bei vielen Beobachtern Fragen. Erling Haaland, der mit 36 Toren in 35 Spielen in der Premier League brillierte und Manchester City zu mehreren Titeln führte, ging trotz einer beeindruckenden Saison erneut leer aus.

Kontroverse Entscheidungen und überraschende Momente

Neben Messi und Haaland waren auch andere große Namen wie Kylian Mbappe in der Endauswahl, die jedoch keine Auszeichnungen erhielten. Die Abwesenheit von Messi, der nun bei Inter Miami spielt, und Haaland an der Veranstaltung, fügte der Überraschung eine weitere Dimension hinzu. Pep Guardiola, Haalands Trainer bei Manchester City, wurde zum Welttrainer gekürt, zeigte sich aber über Messis Auszeichnung überrascht.