Thilo Kehrer hofft noch auf EM 2024 Nominierung

Thilo Kehrer, 27malige Nationalspieler, ist überzeugt, dass das DFB-Team bei der anstehenden Heim-EM eine bedeutende Rolle spielen kann. „Meiner Meinung nach unterschätzt man die Fähigkeiten unserer Mannschaft in Deutschland“, erklärte Kehrer 100 Tage vor dem Beginn des Turniers gegenüber der Sport Bild. „Im Verlauf eines Wettbewerbs kann sich eine positive Dynamik entwickeln, die vieles möglich macht“, fügte der 27-Jährige hinzu. Er hoffe, noch von Nagelsmann eine Einladung zu erhalten, auch wenn bisher gar kein Kontakt bestehe – kein gutes Zeichen für ihn.

Statistik zu Thilo Kehrer

Ligue 1 2023/2024 6 6 0 540′ 2 0 0 0 (0) 0 0 Premier League 2023/2024 4 0 4 19′ 2 0 0 0 (0) 0 0 Europa League 2023/2024 5 3 2 264′ 1 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 15 9 6 823′ 5 0 0 0 (0) 0 0

Wechsel zu AS Monaco soll ihm Schwung geben

Nach seinem Wechsel von der Premier League zur AS Monaco im Winter strebt Kehrer danach, sich wieder in den Vordergrund für Bundestrainer Julian Nagelsmann zu spielen, um an der Europameisterschaft im eigenen Land teilzunehmen. „Mein Ziel ist es, bei der Heim-EM mitzuwirken. Bis Juni letzten Jahres war ich Teil der Nationalmannschaft. Danach kam ich bei West Ham kaum zum Einsatz und konnte somit keine Gründe für eine Nominierung liefern“, erklärte Kehrer.

Der Innenverteidiger, der sich auch in der Nationalmannschaft auf dieser Position sieht, gab zu, bisher keinen Kontakt zu Nagelsmann gehabt zu haben. Über Spekulationen bezüglich Nagelsmanns Nachfolger im Sommer möchte Kehrer sich nicht äußern: „Der Fokus liegt jetzt darauf, eine erfolgreiche EM im eigenen Land zu spielen. Außerdem ist Julian Nagelsmann ein exzellenter Bundestrainer.“ Nagelsmanns Vertrag läuft nach der EM aus.

Falls Thomas Tuchel nach seinem Weggang von Bayern München im Sommer das Nationalteam übernimmt, sieht Kehrer in seinem ehemaligen Coach eine gute Wahl. „Thomas Tuchel hat mit seiner Fachkenntnis, seiner Führungskompetenz und seinem Umgang mit der Mannschaft deutlich gemacht, dass er als Bundestrainer hervorragend geeignet wäre“, äußerte Kehrer. Die beiden arbeiteten bereits bei Paris St. Germain zusammen.

Letzte Spiele von Thilo Kehrer

Für Gegen H/A Ergebnis Ligue 1 2023/2024 Paris Saint Germain (PSG) H U 0:0 90′ 0 0 Toulouse H N 1:2 90′ 0 0 Nice A S 2:3 90′ 0 0 LE Havre H U 1:1 90′ 0 0 Marseille A U 2:2 90′ 0 0 Reims H N 1:3 90′ 0 0 Premier League 2023/2024 FC Arsenal A S 0:2 0′ 0 0 Manchester United H S 2:0 0′ 0 0 Wolves H S 3:0 1′ 0 0 Fulham A N 5:0 0′ 0 0 Tottenham A S 1:2 0′ 0 0 Crystal Palace H U 1:1 0′ 0 0 Burnley A S 1:2 0′ 0 0 Nottingham Forest H S 3:2 0′ 0 0 Brentford A N 3:2 0′ 0 0 Everton H N 0:1 0′ 0 0 Aston Villa A N 4:1 0′ 0 0 Newcastle H U 2:2 0′ 0 0 Sheffield Utd H S 2:0 0′ 0 0 FC Liverpool A N 3:1 0′ 0 0 Manchester City H N 1:3 3′ 0 0 Luton A S 1:2 0′ 0 0 Brighton A S 1:3 11′ 0 0 Bournemouth A U 1:1 4′ 0 0 Europa League 2023/2024 SC Freiburg H S 2:0 2′ 0 0 TSC Backa Topola A S 0:1 11′ 0 0 Olympiakos Piraeus H S 1:0 0′ 0 0 Olympiakos Piraeus A N 2:1 90′ 0 0 SC Freiburg A S 1:2 71′ 0 0 TSC Backa Topola H S 3:1 90′ 0 0