FC Bayern – Borussia Dortmund * live im Free TV heute * Wer zeigt das Spiel im TV & Livestream?

Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund an. Der deutsche Rekordmeister will nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen die Tabellenführung zurückerobern. Borussia Dortmund hingegen liegt nur einen Punkt vor dem FC Bayern und möchte mit einem Auswärtssieg den Vorsprung ausbauen. Das Spiel wird am Samstag, den 1. April 2023, um 18:30 Uhr in der Allianz Arena in München stattfinden. ARD und ZDF zeigen das Spiel natürlich nicht, sondern der Pay-TV Sender Sky zeigt das Spiel ab 18:30 Uhr. Das Spiel wird im ZDF Sportstudio ab 23:30 Uhr in der Zusammenfassung gezeigt.



Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 1. April 2023 , um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff in der Allianz Arena in München.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Dortmund?

Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson – Can – Brandt, Guerreiro, Bellingham, Reus – Haller

Wie spielt München?

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Sane – Choupo-Moting

Thomas Tuchel im 1.Spiel für die Bayern auf der Trainerbank

Besondere Brisanz bringt der Trainerwechsel beim FC Bayern München mit sich. Nach der Niederlage gegen Leverkusen wurde Julian Nagelsmann entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt, der bereits Erfahrung als Übungsleiter von Borussia Dortmund gesammelt hat. Für Tuchel beginnt die neue Herausforderung direkt mit dem Spiel gegen Dortmund, bei dem er ein erstes Ausrufezeichen setzen möchte.

Trotz der Spannung vor dem Spiel betonen die Verantwortlichen beider Mannschaften, dass die Meisterschaft nicht am Wochenende entschieden wird. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist jedoch zuversichtlich und betont, dass seine Mannschaft in den vergangenen Monaten zehn Punkte auf die Bayern aufholen konnte und nun mit viel Selbstvertrauen nach München reist.

Insgesamt verspricht das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund am 26. Spieltag ein packendes Duell zu werden, bei dem beide Mannschaften alles geben werden, um ihre Ziele zu erreichen.