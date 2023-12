Ex-Nationaltorwart René Adler hat sich in einem Interview für Manuel Neuer als erste Wahl für das deutsche Tor bei der kommenden Heim-EM ausgesprochen und zieht dem ter Stegen vor. Adler betont Neuers Fähigkeit, die Mitspieler zu verbessern und seine überragende Ausstrahlung. Er fordert zudem eine frühzeitige Festlegung auf die Nummer eins durch Bundestrainer Julian Nagelsmann, um dem Auserwählten das volle Vertrauen zu geben. Rene Adler ist derzeit als ZDF Experte unterwegs und beerbt Sandro Wagner, der Co-Bundestrainer wurde.

Manuel Neuer – Eine unverzichtbare Stütze im deutschen Tor

Neuers Einfluss auf die Mannschaft

Manuel Neuer, der langjährige Rückhalt der deutschen Nationalmannschaft, wurde von René Adler, einem ehemaligen Nationaltorwart, als ideale Besetzung für die EM-Position gelobt. Adler hebt hervor, dass Neuer nicht nur durch seine Leistungen, sondern auch durch seine Präsenz auf dem Spielfeld seine Mitspieler positiv beeinflusst. Diese Fähigkeit, die Mannschaft zu stärken, macht ihn laut Adler zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams.

Die Rolle des Bundestrainers

Die Entscheidung, wer das deutsche Tor hütet, liegt letztendlich beim Bundestrainer Julian Nagelsmann. Adler appelliert an Nagelsmann, eine frühe Entscheidung zu treffen, um dem auserwählten Torwart das notwendige Vertrauen und die Unterstützung des gesamten Fußball-Deutschlands zu sichern. Diese klare Positionierung sieht Adler als essenziell für den Erfolg der Mannschaft an.

Vergleich mit Marc-André ter Stegen

In der Debatte um die Nummer eins im deutschen Tor wird häufig auch Marc-André ter Stegen genannt. Adler sieht allerdings leichte Vorteile bei Neuer, besonders in brenzligen Situationen. Die Erfahrung und die Ausstrahlung Neuers geben ihm in Adlers Augen den entscheidenden Vorsprung.

Warum favorisiert Adler gerade Neuer?

Adler sieht in Neuer einen Torwart, der nicht nur durch seine individuellen Fähigkeiten überzeugt, sondern auch das gesamte Team stärkt. Seine Erfahrung und Ausstrahlung machen ihn zu einer Schlüsselfigur auf dem Spielfeld.

Ist eine frühe Festlegung auf die Nummer eins sinnvoll?

Eine frühzeitige Festlegung gibt dem Torwart Sicherheit und das Vertrauen des Trainers. Dies kann sich positiv auf die Leistung und das Selbstbewusstsein des Spielers auswirken.

Warum wird ter Stegen nicht als erste Wahl gesehen?

Obwohl ter Stegen ebenfalls ein exzellenter Torwart ist, hebt Adler Neuers Erfahrung und Fähigkeit, in kritischen Momenten das Team zu stärken, als entscheidende Faktoren hervor.