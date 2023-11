Rekordtorschütze Klose sieht Hummels & Müller bei der Nationalmannschaft in der Pflicht

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose äußerte sich kritisch über den aktuellen Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er vermisst Führungsspieler, die die Mannschaft prägen und vorantreiben. Klose betont, dass in seiner aktiven Zeit im Nationalteam ein Kern von Spielern existierte, die Verantwortung übernahmen – eine Qualität, die er in der aktuellen Generation vermisst. Somit wären die heutigen Rollen auf dem Platz, in der Kabine und dem Mannschaftsgefüge von Thomas Müller und Mats Hummels umso wichtiger.

Miroslav Klose, der als Teil der Weltmeistermannschaft 2014 und als WM-Rekordtorschütze gilt, sieht in der aktuellen deutschen Nationalmannschaft einen Mangel an Führungsspielern. Er erinnert sich an seine Zeit in der Nationalelf, in der Spieler wie er selbst aktiv die Richtung im Training, in Spielen und in der Kabine vorgaben. Heute, so Klose, scheinen viele Spieler nicht bereit, diese Rolle zu übernehmen.

Turnier-Enttäuschungen und fehlendes Selbstverständnis

Die Folge dieses Mangels an Führungspersönlichkeiten sieht Klose in den zuletzt drei enttäuschenden Turnierauftritten des DFB-Teams. Früher sei man mit einem starken Selbstverständnis und einer gewissen Dominanz aufgetreten, die Gegner hätten Respekt gehabt. Klose hebt hervor, dass es weniger um individuelle oder taktische Überlegenheit ging, sondern um den Kampfgeist und die Entschlossenheit, Schmerzen zu ertragen und zuzufügen.

Bedeutung erfahrener Spieler

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters sieht Klose in Spielern wie Thomas Müller und Mats Hummels wichtige Säulen für das Team von Julian Nagelsmann. Diese Spieler würden anecken, hinterfragen und manchmal auch nerven, aber genau das sei entscheidend für den Erfolg und die Entwicklung einer Mannschaft. Ihre Erfahrung und ihr Wille, Verantwortung zu übernehmen, sind für Klose unerlässliche Elemente für den Aufbau einer erfolgreichen Nationalmannschaft.