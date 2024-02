Der FC Bayern München spielt morgen gegen Bochum, nach zwei Niederlagen will man sich nun erholen und eine Serie starten. Denn zum Abschluss des Spieltags steht der FC Bayern München, der dem Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf den Fersen bleibt, vor einer scheinbar lösbaren Aufgabe gegen Bochum. Mit Harry Kane in Topform strebt München einen weiteren Sieg an und muss sich nach dem 0:1 gegen Lazio Rom wieder Mut zurückholen.

Bayern München hat in den letzten Begegnungen gegen den VfL Bochum beeindruckende Erfolge erzielt, indem sie die letzten drei Spiele mit einem Gesamtergebnis von 17:0 für sich entschieden. Besonders auffällig ist, dass die Bayern in den letzten drei Spielzeiten, einschließlich der aktuellen, das Hinrundenspiel gegen Bochum jeweils mit einem 7:0-Sieg beendeten. Die Herausforderung für den FC Bayern wird im Rückspiel jedoch größer sein. Bochum hat in dieser Bundesliga-Saison 15 seiner 22 Punkte vor heimischem Publikum gesammelt und nur eines ihrer zehn Heimspiele verloren.

„Nur Müller reicht nicht“

Stefan Effenberg, der Ex-Nationalspieler, hat eine klare Meinung zur momentanen Lage des FC Bayern München. Thomas Müller wird für seine Direktheit nach den Spielen gelobt, während er von anderen führenden Spielern ähnliches fordert – Antwort auf dem Platz und in Interviews. Effenberg sieht es als die Pflicht von Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Leon Goretzka an, sich nicht zu verstecken, sondern als Persönlichkeiten des Teams voranzugehen und ein klares Signal an die Mitspieler zu senden. Vor allem jetzt, vor dem anstehenden Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum, werden Führungseigenschaften und öffentliche Statements erwartet.

Wer hat die Qualität, unter diesem Druck seine Top-Leistung abzurufen?

Bayern-Verantwortliche stehen vor einer entscheidenden Prüfung ihrer Kaderstärke. Es stellt sich die Frage, welche Spieler fähig sind, in Hochdrucksituationen ihre Bestleistung zu zeigen und die Herausforderung anzunehmen. Diese Phase ist entscheidend für Zukunftsentscheidungen: Bleiben oder gehen?

Thomas Tuchel muss mit dem Team eine Siegesserie starten, um Ruhe in die aktuelle Lage zu bringen. Nach Misserfolgen ist jetzt kein Raum für Fehler – Siege sind unabdingbar, sogar ohne besonderen Glanz. Es ist eine Zeit, in der sich der Charakter der Spieler zeigt und Versäumnisse nicht toleriert werden können.