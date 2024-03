Der französische Nationalspieler Kylian Mbappe beweist einmal mehr seine entscheidende Bedeutung für Paris St. Germain. Beim 2:1 Sieg gegen Real Sociedad am Dienstagabend in der Champions League zeigte der französische Stürmer mit zwei beeindruckenden Toren, dass seine Präsenz auf dem Feld für den Pariser Klub immer noch unersetzlich ist. Sein herausragendes Können verhalf dem Team zum Einzug ins Viertelfinale des prestigeträchtigen Turniers. Erst letztens kündige Trainer Luiz Enrique an, dass er nun vermehrt auf der Bank Platz nehmen würde – gestern Abend allerdings nicht.

Während die Vereinsführung von PSG versucht, die Abhängigkeit von ihrem Star zu reduzieren, um sich auf eine Zukunft ohne ihn einzustellen, macht Mbappe klar, dass er auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht. Sein bevorstehender Wechsel zu Real Madrid steht in der Luft, und das Bestreben des Klubs, sich an die Abwesenheit ihrer einstigen Galionsfigur anzupassen, wird durch seine Leistungen auf dem Platz immer wieder in Frage gestellt.

K.o.Runde - Champions League 2023/2024 | Achtelfinale | Reale Arena | - 21:00 Real Sociedad N N S N N 1 : 2 Spielstand anzeigen Endergebnis Paris Saint Germain (PSG) S S S U U Mikel Merino 89' Kylian Mbappé 15' Kylian Mbappé 56'

2:1 gegen Real Sociedad – Einzug ins Viertelfinale

Im entscheidenden Spiel der Champions League steuerte der Kapitän von Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, maßgeblich zum 2:1-Sieg über Real Sociedad bei. Seine beeindruckende Leistung zeichnete sich durch zwei Tore aus: Zunächst täuschte er mit einer geschickten Bewegung seinen Gegenspieler und schoss erfolgreich ins lange Eck. Anschließend konnte die Defensivreihe der Spanier Mbappe, den Weltmeister von 2018, nicht aufhalten, als er seinen zweiten Treffer erzielte.

Der Trainer Enrique äußerte sich positiv über Mbappe und stellte klar, dass der Spieler sich eigenständig manage. Obwohl er nicht bestätigte, ob der Schlüsselspieler im nächsten Ligue 1-Match gegen Stade Reims spielen wird, betont er die Wichtigkeit Mbappes in der Champions League.

Trotz einer reduzierten Spielzeit von 138 der letzten 270 möglichen Minuten in der Liga, steht Mbappe loyal hinter seinem Trainer. Er verneint jedwede Probleme mit seinem Coach. Durch seine entscheidenden Beiträge bleibt Mbappe ein zentraler Bestandteil des Erfolgs von PSG.