Stürmer & Nationalspieler Timo Werner ist wieder da – 2 Tore gegen Bochum

Doppelpack von Nationalstürmer Timo Werner in der Bundesliga gegen den VfL Bochum sicht 4:0 Sieg. Er ist wieder zurück! Nach einer Torflaute trifft Timo Werner – ist das der Beginn des Comebacks? Schon vor der Partier zählte Trainer Marco Rose ihn an: „Junge, du musst auch mal schießen“. Das, was er sich im Trikot der Nationalmannschaft nicht traute.

Treffer Nummer 100 und 101 im RB Trikot

Es waren die Treffer Nummer 100 und 101 für Leipzig und Tore Nummer 2 und 3 nach seiner Rückkehr aus England. Lediglich am ersten Spieltag traf er bisher und musste dann fünf Spieltage warten.

Noch immer hat Hansi Flick die Hoffnung auf seinen einzig verbliebenen Mittelstürmer in einer blendenden Verfassung bei der Fußball WM 2022 in Katar, die in sieben Wochen beginnen wird. Gegen England kam er zur 2.Halbzeit ins Spiel und überzeugte mehr als gegen Ungarn. Stark seine Vorarbeit zum 2:0 von Havertz, im Abschluss (54. Und 62.) versagte er allerdings und machte seinem Namen als Nicht-Treffer alle Ehre.

Dennoch wird er nach Katar fahren, wenn keine Verletzung dazwischenkommt. Die Offensive der Deutschen ist im Grunde gut aufgestellt mit Havertz, Gnabry, Sané und Müller. Aber seit der Fußball WM 2014 und dem Weltmeistertitel und dem Rücktritt von Miro Klose hatte die deutsche Nationalelf keinen klassischen Mittelstürmer mehr.