Neues DFB-Mittelfeld? Pascal Groß & Toni Kroos ?

Pascal Groß, ein Name, der bis vor kurzem nur echten Fußballkennern ein Begriff war, könnte bei der anstehenden Heim-EM an der Seite von DFB-Rückkehrer Toni Kroos das zentrale Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft prägen. Bisher hat Pascal Groß nur vier Länderspiele gespielt, Kroos dagegen über 100. Ist es das neue Dreamteam im Mittelfeld der Deutschen? Denkbar wäre es: Kimmich wird als rechter Verteidiger spielen, Ilkay Gündoagn und Leon Goretzka überzeugten in den letzten Länderspielen auf dieser Position nicht wirklich. DFB-Kapitän Gündogan neben Kroos wäre allerdings auch möglich, auch wenn dieser eher weiter vorne agiert. „Ich bin wirklich jeden Tag dankbar dafür, dass ich Fußball spielen kann. Auch wenn ich nicht Profi geworden wäre, würde ich jetzt kicken, eben in der Kreisliga“, sagte der 32-Jährige Groß im Interview mit der SZ.

Groß und Kroos: Das potenzielle Herzstück der DFB-Elf

Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat sich zu einem Kader bekannt, der nicht nur auf individuelles Können, sondern auch auf Charakter und Einsatz für das Team setzt. Groß, der bei Brighton and Hove Albion in der englischen Premier League seine Sporen verdient hat, könnte genau das Element sein, das neben Kroos, dem Weltmeister von 2014, für die nötige Balance und Erdung im Mittelfeld sorgt. Groß bewundert Kroos für dessen langjährige Konstanz und fehlerfreie Technik bei Real Madrid und sieht in ihm ein Vorbild in Sachen Ballkontrolle und Spielaufbau.

Von Brighton zur Nationalmannschaft: Groß‘ Aufstieg

Seit 2017 bei Brighton aktiv, hat Groß sich von einem unbeschriebenen Blatt zu einem Nationalspieler entwickelt, dessen Nominierung er als Höhepunkt seiner Karriere betrachtet. Trotz starker Konkurrenz im Mittelfeld des DFB-Teams und ohne Einsatz in den Spielen gegen die Türkei und Österreich bleibt Groß optimistisch und bereit, sich in jeder Rolle für das Team einzusetzen.

Die Konkurrenz im deutschen Mittelfeld

Mit Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich und Leon Goretzka besetzt der DFB andere zentrale Positionen mit hochkarätigen Talenten, während Robert Andrich als weitere Option für das Mittelfeld gehandelt wird. Doch Groß‘ Einstellung und Vielseitigkeit könnten entscheidend sein, um sich in diesem talentierten Ensemble zu behaupten und vielleicht sogar eine Schlüsselrolle an der Seite von Kroos zu spielen.