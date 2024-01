Erfolgreiche Trainerkarriere: Sundhage’s beeindruckender Werdegang

Sundhage bringt einen beeindruckenden Lebenslauf mit sich. Zuletzt trainierte sie die brasilianische Frauenfußballnationalmannschaft und feierte ihre größten Erfolge zwischen 2008 und 2012 mit dem US-Team. Unter ihrer Führung gewann das US-Team bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 jeweils die Goldmedaille, und 2011 erreichte sie mit Megan Rapinoe und Co. den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft. Ihr Erfolg setzte sich fort, als sie 2016 mit der schwedischen Auswahl Silber holte.

Schweizer Frauenfußball im Wandel

Dominique Blanc, der Präsident des Schweizer Fußballverbandes, lobte die Verpflichtung von Sundhage als einen „Meilenstein im Schweizer Frauenfußball“. Diese Anerkennung spiegelt die Erwartungen wider, die an die erfahrene Trainerin gestellt werden. Sundhage selbst äußerte sich enthusiastisch über ihre neue Rolle und das Privileg, ein Team unter Druck zu coachen.

Inka Grings‘ schwieriges Erbe

Inka Grings, Sundhages Vorgängerin, hatte eine herausfordernde Zeit als Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft. Während ihrer Amtszeit gelang in 14 Spielen nur ein Sieg, was letztlich zu ihrer Trennung vom Schweizer Fußballverband im November führte. Interimsweise übernahm Reto Gertschen die Mannschaft, bis Sundhage ernannt wurde.

FAQ’s

Was bringt Sundhage für den Schweizer Frauenfußball? Pia Sundhage bringt eine Fülle von internationaler Erfahrung und Erfolgsgeschichte mit. Ihre beeindruckende Bilanz mit Teams wie den USA und Brasilien sowie ihre Fähigkeit, in hochdruck Situationen zu bestehen, lässt auf eine positive Entwicklung des Schweizer Teams hoffen. Sundhage’s Ansatz könnte frischen Wind in die Taktik und das Training bringen und die Schweizer Spielerinnen auf ein neues Niveau heben.