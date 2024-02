Wenn die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft am Mittwochabend in Heerenveen gegen die Niederlande antreten, steht mehr auf dem Spiel als nur ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Es ist die letzte Chance für die DFB-Frauen, sich die Teilnahme an den Sommerspielen zu sichern. Doch das kleine Finale der Nations League birgt noch eine weitere Brisanz: Sollte der Sieg ausbleiben, könnte dies den Beginn eines tiefgreifenden Umbruchs bedeuten. „Wir sind auf alles vorbereitet“, betont Sportdirektorin Nia Künzer, während die Gerüchteküche um die Trainerfrage und das zukünftige Personal brodelt. Alexandra Popp und andere Schlüsselspielerinnen stehen möglicherweise vor dem Ende ihrer internationalen Karriere. Gleichzeitig tickt die Uhr für die Qualifikation zur EM 2025. Ein spannender Wendepunkt für die DFB-Frauen, der nicht nur die Zukunft einzelner Spielerinnen, sondern die des gesamten Teams betrifft.

Die Trainerfrage

Mit Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer steht viel auf dem Spiel. Die erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele ist entscheidend für den weiteren Weg. Ein Neustart könnte unmittelbar bevorstehen, sollte die Qualifikation misslingen. Die Spekulationen um seine Nachfolge – von Ex-U21-Nationalcoach Stefan Kuntz bis U17-Weltmeistertrainer Christian Wück – zeigen, wie entscheidend die kommenden Spiele sind.

Schlüsselspielerinnen vor ungewisser Zukunft

Die erfahrenen Kräfte im Team, angeführt von Kapitänin Alexandra Popp, stehen möglicherweise vor ihrem letzten großen internationalen Turnier. Die Rücktrittsgedanken einiger Stammspielerinnen nach dem WM-Debakel werfen Fragen auf über die Zusammensetzung der Mannschaft und die Motivation für die anstehenden Herausforderungen. Auch Svenja Huth, Marina Hegering (beide 33) und Kathrin Hendrich (31/alle VfL Wolfsburg) könnten aufhören.

Der steinige Weg zur EM 2025

Nach dem Ausscheiden aus früheren Turnieren könnte ein Sommer ohne internationale Wettbewerbe die Sichtbarkeit und Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland gefährden. Die Qualifikation für die EM 2025 und die Notwendigkeit, mindestens Zweiter in der Gruppe zu werden, setzt das Team unter zusätzlichen Druck, um nicht in die Play-offs zu müssen.

FAQ’s

Wie stehen die Chancen wirklich, dass wir uns für Olympia qualifizieren?

Die Chancen stehen auf Messers Schneide. Mit dem richtigen Kampfgeist und einer starken Teamleistung im Spiel gegen die Niederlande können die DFB-Frauen ihren Traum von Paris noch verwirklichen. Es wird jedoch keine leichte Aufgabe, und jedes Detail zählt in diesem entscheidenden Match.

Was bedeutet ein möglicher Umbruch für das Team?

Ein Umbruch könnte bedeuten, dass neue, junge Talente mehr Verantwortung übernehmen und sich das Gesicht der Mannschaft signifikant verändert. Es ist eine Chance für frischen Wind und neue Strategien, aber auch eine Herausforderung, die gewachsene Teamdynamik neu zu formen.

Werden wir einige unserer Lieblingsspielerinnen nach diesem Turnier nicht mehr im Trikot der Nationalmannschaft sehen?

Ja, das ist durchaus möglich. Spielerinnen wie Alexandra Popp haben bereits Rücktrittsgedanken geäußert. Abhängig vom Ausgang des Turniers und persönlichen Entscheidungen könnten wir Abschied von einigen langjährigen Leistungsträgerinnen nehmen müssen.