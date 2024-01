Kampf um einen Platz in der Heim-EM

Trotz begrenzter Einsatzzeiten in seinen ersten beiden Länderspielen gegen die Türkei und Österreich, wo er nur acht bzw. 13 Minuten auf dem Platz stand, lässt Ducksch nicht nach in seinem Streben, sich für die Heim-EM zu empfehlen. „Es war nicht so einfach, mich da in den Vordergrund zu spielen“, gab Ducksch zu, bleibt aber entschlossen: „Aber ich werde weitermachen.“ Mit dem klaren Ziel, bei der EM im eigenen Land eine Rolle zu spielen, arbeitet Ducksch hart an seiner Form und Einsatzbereitschaft.

FAQ’s

Wie schätzt Marvin Ducksch seine Chancen ein, sich gegen die starke Konkurrenz in der Nationalmannschaft durchzusetzen?

Ducksch ist zuversichtlich, dank seines einzigartigen Spielstils einen Platz im Kader zu ergattern. Er glaubt, dass seine Fähigkeit, aus jeder Spielsituation heraus Torgefahr zu erzeugen, ihn von anderen Stürmern unterscheidet.

Was meint Julian Nagelsmann mit ‚einem Grad an Verrücktheit‘ bei Ducksch?

Nagelsmann bezieht sich auf Duckschs unkonventionelle Spielweise, die ihn unberechenbar und effektiv auf dem Spielfeld macht. Diese Eigenschaften schätzt der Bundestrainer als wertvoll für die Nationalmannschaft ein.