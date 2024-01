Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sieht sich einer Herausforderung gegenüber: Leroy Sané, der Offensivspieler des FC Bayern, wurde nach seiner Roten Karte im Länderspiel gegen Österreich für drei Spiele gesperrt. Diese Entwicklung könnte bedeutende Auswirkungen auf die Vorbereitungen für die Europameisterschaft haben. Sané, der gerade seinen 28. Geburtstag feierte, erhielt die Rote Karte nach einer Tätlichkeit gegen Philipp Mwene vom FSV Mainz 05. Die Sperre, noch nicht rechtskräftig, könnte Sané von wichtigen Spielen im März und Juni fernhalten.

Der Vorfall, der zur Sperre von Leroy Sané führte, ereignete sich im Länderspiel gegen Österreich, das mit einer 0:2-Niederlage für Deutschland endete. Sané, ein Schlüsselspieler im Kader von Julian Nagelsmann, wurde wegen einer Tätlichkeit gegen Philipp Mwene des Feldes verwiesen. Diese Sperre, sollte sie bestehen bleiben, bedeutet, dass Sané die wichtigen März-Spiele in Frankreich und gegen die Niederlande sowie eines der beiden für Juni angesetzten Spiele verpassen würde.

DFB und die Berufungsoption

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen, da es noch nicht rechtskräftig ist. Der DFB wartet aktuell auf die Urteilsbegründung, um weitere Schritte zu erwägen. Diese Entscheidung ist entscheidend für die Planung und Aufstellung der Mannschaft in der Vorbereitungsphase zur EM.

EM-Vorbereitung und Teamstrategie

Sanés möglicher Ausfall trifft die deutsche Nationalmannschaft in einer kritischen Phase der EM-Vorbereitung. Sein Fehlen in den Spielen gegen hochkarätige Gegner wie Frankreich und die Niederlande sowie in der EM-Generalprobe könnte die Taktik und Zusammenstellung des Teams wesentlich beeinflussen. Die EM startet für die DFB-Auswahl am 14. Juni gegen Schottland, mit weiteren Gruppenspielen gegen Ungarn und die Schweiz.

Was bedeutet Sanés Sperre für die Aufstellung des Teams in den kommenden Spielen? Die Sperre von Leroy Sané könnte zu bedeutenden Umstellungen in der Offensivstrategie der deutschen Nationalmannschaft führen. Trainer Julian Nagelsmann muss möglicherweise seine Taktik anpassen und andere Spieler in die Startelf bringen, um Sanés Abwesenheit zu kompensieren.

Welche Auswirkungen hat die Sperre auf Sanés Form und Vorbereitung für die EM? Sanés Fehlen in den kommenden Spielen könnte seine Spielpraxis und Form vor der EM beeinträchtigen. Es stellt sich die Frage, wie fit und eingespielt er sein wird, wenn er zur Mannschaft zurückkehrt.

Wie steht es um die Berufungschancen des DFB gegen das Urteil? Die Chancen des DFB auf eine erfolgreiche Berufung hängen von der Begründung des Urteils ab. Eine erfolgreiche Berufung könnte Sané die Teilnahme an den kritischen Vorbereitungsspielen ermöglichen.