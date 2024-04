Was wird aus Leroy Sané beim FC Bayern München?

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sane steht vor wichtigen Verhandlungen mit dem FC Bayern München bezüglich einer Verlängerung seines bis 2025 laufenden Vertrags. „Aktuell liegt mein Fokus auf dem gegenwärtigen Geschehen, und ich verschwende nicht viele Gedanken an die Vertragssituation. Jedoch stehen meine Agenten in ständigem Austausch mit dem Klub, und ich rechne damit, dass die Gespräche in den kommenden Wochen intensiver geführt werden“, erläuterte der 28-Jährige im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinal-Hinspiels gegen den FC Arsenal am Dienstag um 21:00 Uhr auf Prime Video.

Vertragsgespräche intensivieren sich: Sane sieht kommende Wochen als entscheidend

Für den Moment ist Sane jedoch hauptsächlich darauf konzentriert, mit dem formschwachen FC Bayern wieder auf Erfolgskurs zu kommen. „Unser Ziel ist es, wieder hochklassigen Fußball zu zeigen und Siege einzufahren, um die Saison noch zu einem guten Abschluss zu bringen.“ Trotz einer persönlichen Torsperre setzt Sane sich weiterhin hohe Ziele. „Wichtig ist mir, meine Leistung auf dem Platz zu zeigen und der Mannschaft zu helfen, sei es durch Tore, Assists oder defensive Beiträge. Ich möchte am Ende des Tages sagen können, dass ich eine starke Leistung gezeigt und ein positives Gefühl dabei hatte.“

Sane, der seit Ende Oktober nicht mehr für Bayern getroffen hat, litt zuletzt unter verschiedenen physischen Beschwerden, unter anderem einer Schambeinverletzung. „Die Schmerzen waren teilweise sehr stark und traten bei unterschiedlichen Bewegungen auf, wie beim Sprinten oder Schießen. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch beruhigt.“

Sanés Leistungen in der Saison 2023/2024

Beim FC Bayern München:

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 36 - Per Game In Startaufstellung 33 0.9 Per Game Minuten 2803 77.9 Per Game Tore 9 0.3 Per Game Assists 13 0.4 Per Game Bundesliga 2023/2024 26 25 1 2124′ 4 0 0 8 (0) 11 0 Champions League 2023/2024 8 7 1 612′ 1 0 0 1 (0) 2 0 DFB Pokal 2023/2024 2 1 1 67′ 0 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 36 33 3 2803′ 5 0 0 9 (0) 13 0

In der Nationalmannschaft:

Länderspiele 2023 9 8 1 682′ 0 0 1 2 (0) 1 0 Saison: 2023 Absolvierte Begegnungen 9 - Per Game In Startaufstellung 8 0.9 Per Game Minuten 682 75.8 Per Game Tore 2 0.2 Per Game Assists 1 0.1 Per Game