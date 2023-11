Länderspiel gegen Österreich: Nagelsmann & Trapp: Aufgefallen!

Ein kritischer Moment in Wiens Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland sorgt für Diskussionen: Bundestrainer Julian Nagelsmanns Anweisungen an Torwart Kevin Trapp während des Spiels werfen Fragen auf.

Bei dem Qualifikationsspiel in Wien zwischen Österreich und Deutschland kam es zu einer Szene, die die Gemüter erhitzt. Nach einem Spielerwechsel, der durch den Platzverweis von Leroy Sané in der 49. Minute notwendig wurde, gab Bundestrainer Julian Nagelsmann vom Spielfeldrand aus deutliche Anweisungen an Ersatztorwart Kevin Trapp. Videoaufnahmen zeigen, wie Nagelsmann offenbar das Wort „Trappo“ ruft und Gesten macht, die darauf hindeuten könnten, dass Trapp sich fallen lassen sollte. Der Platzverweis von Leroy Sané führte zu einer Unterzahl für Deutschland und veranlasste Nagelsmann möglicherweise zu der umstrittenen Anweisung an Trapp, um Zeit für taktische Anpassungen zu gewinnen.

Kontroverse um Nagelsmanns Taktik

Die Szene zieht breites Interesse nach sich. Während Torhüter im Fußball oft als letzte Instanz bei Verletzungen angesehen werden und nicht das Spielfeld verlassen dürfen, wirft das Verhalten von Nagelsmann Fragen auf. Es scheint, als ob der Trainer eine Verletzung simulieren lassen wollte, um Zeit für taktische Umstellungen zu gewinnen. Dieses Vorgehen wird von Kommentatoren kontrovers diskutiert und kritisiert.

Reaktionen und Konsequenzen

Der Vorfall löste unterschiedliche Reaktionen aus. Der ORF-Kommentator Thomas König äußerte sich deutlich negativ über die Aktion, während Nagelsmann und Trapp sich nach dem Spiel nicht zu der Szene äußern wollten. Die Folgen dieser Aktion sind noch nicht abzusehen, doch sie könnte Diskussionen über die Fairness und Ethik im modernen Fußball neu entfachen.