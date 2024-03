Fußball heute: Länderspiel Deutschland gegen Niederlande – Nagelsmanns Taktiken entfachen EM-Begeisterung

Nach der beeindruckenden Leistung im Länderspiel am Samstag Abend gegen Frankreich (2:0 Sieg) brennt die Fußballbegeisterung in Deutschland vor der Heim-EM ab Juni 2024. Die Nationalelf, unter der Führung von Julian Nagelsmann, will die aufkeimende Euphorie nutzen, um gegen ein weiteres Top-Team zu bestehen. Nun wartet die Nationalmannschaft der Niederländer, die letztens gegen EM-Auftaktgeber Schottland 4:0 gewonnen hatte – alles Schmeichelhaft. Am Dienstag Abend ab 20:45 Uhr ist das Länderspiel gegen Holland auf RTL zu sehen.

Die jüngsten Erfolge lassen Trainer und Spieler optimistisch in Richtung der Heim-EM blicken. Die kommende Begegnung mit den Niederlanden wird als weiterer entscheidender Test angesehen, bei dem die deutsche Mannschaft ihre Geschwindigkeit und Taktik beibehalten will, um auf dem Erfolgspfad zu bleiben. Diese Zuversicht spiegelt sich auch in den Worten von Sportdirektor Rudi Völler wider, der ein fortwährend hohes Engagement bis zum Turnierstart fordert.

Länderspiele 2024 | Spieltag 1 | Deutsche Bank Park | - 20:45 Deutschland S U N N S - : - Spielstand anzeigen Niederlande N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Länderspiel gegen die Niederlande am Dienstag

Trainer Nagelsmann setzt auf Kontinuität für die bevorstehende Begegnung mit den Niederlanden. Das erfolgreiche Team aus der Partie in Lyon soll weitestgehend erhalten bleiben. Er betont die Wichtigkeit des Mutes, den die Mannschaft auch am Dienstag um 20:45 Uhr zeigen muss.

Anpfiff: Dienstag, 20.45 Uhr (Übertragung im ZDF)

Ort: Frankfurt

Toni Kroos wird erneut im Mittelfeld dirigieren, während Marc-Andre ter Stegen die Position des verletzten Manuel Neuer einnimmt. Laut Nagelsmann sind keine großen Veränderungen geplant. Der Stamm der Mannschaft kennt seine Verantwortlichkeiten und ist bereit, an den Erfolg anzuknüpfen.

Nagelsmann spricht von den „ersten zwölf, 13“ Spielern, die eine klare Vorstellung von ihren Rollen haben. Gleichzeitig sind Neulinge wie Waldemar Anton und Deniz Undav bereit, als „Backups“ einzuspringen, um die Strategie bei Bedarf zu unterstützen.

Das wird wohl wieder die Deutsche Aufstellung sein:

22 M. ter Stegen 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 23 Robert Andrich 8 T. Kroos 10 J. Musiala 21 İlkay Gündoğan 17 F. Wirtz 7 K. Havertz

EM-Tür „nicht zu“ für Sané & Co.

Trotz einer Sperre bleibt die EM-Tür offen für Bayern-Star Leroy Sané. Der Trainer Julian Nagelsmann hat ihn fest für den Kader geplant. Sané wird zur Mannschaft stoßen und beim Spiel im Deutsche Bank Park auf der Tribüne sitzen.

Julian Nagelsmann setzt unverändert auf seine Spielstrategie. Konfrontiert mit der niederländischen Nationalmannschaft, die starke Spieler wie Virgil van Dijk, Donyell Malen, Xavi und Memphis Depay vorweisen kann, bleibt er seiner Linie treu. Diese offensiven Talente stellten ihre Stärke beim 4:0 gegen Schottland unter Beweis.

Der Fokus liegt für Nagelsmann nicht nur auf dem Endergebnis, sondern auch auf der Umsetzung des Spiels. Er ermutigt seine Offensivspieler Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz zu mutigen Entscheidungen auf dem Spielfeld, auch wenn dies zu Fehlern führen kann. Allerdings wird darauf vertraut, dass ein effektives Gegenpressing etwaige Fehler ausgleicht.

DFB Gespräche mit Nagelsmann UND Völler

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den klaren Plan, noch vor der Europameisterschaft offizielle Gespräche mit Julian Nagelsmann und Rudi Völler zu führen. Ziel sei es, beide Persönlichkeiten bis zur Weltmeisterschaft 2026 zu verpflichten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betont die harmonische Zusammenarbeit und die entsprechenden Ansichten innerhalb des Verbandes. Er zeigt sich optimistisch, in absehbarer Zeit zu einer Einigung zu kommen.

Julian Nagelsmann äußerte bereits seinen Wunsch, die Vertragsangelegenheit vor der EM zu klären. Rudi Völler steht den Gesprächen ebenfalls positiv gegenüber; allerdings wird erwähnt, dass bei der Entscheidungsfindung Sabrina Völler, seine Frau, das letzte Wort haben soll. Andreas Rettig, Geschäftsführer des DFB, deutet an, dass keine großen Hindernisse im Weg stehen und die positiven Erwartungen das Klima prägen.

Aufstellungen Deutschland gegen Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft, unter der Leitung des Trainers Julian Nagelsmann, zeigte sich mit einer strategisch ausgewogenen Aufstellung. Im Tor stand der zuverlässige Manuel Neuer, verankert durch eine Verteidigung, die typisch für die spielstarke deutsche Taktik ist. Im Mittelfeld orchestrierte Joshua Kimmich das Spiel, unterstützt von Leon Goretzka, der für seine physische Präsenz und Ballgewandtheit bekannt ist.

Die Offensive wurde von Serge Gnabry angeführt, dessen Schnelligkeit und Präzision für die gegnerische Verteidigung immer eine Herausforderung darstellt. Thomas Müller, der bereits viele internationale Spiele bestritten hat, brachte seine Erfahrung und sein Positionsspiel ein, um die Angriffe zu koordinieren.

Die Niederländische Elf, angeführt von Bondscoach Ronald Koeman, bot auch eine starke Aufstellung. Virgil van Dijk stand im Zentrum der Verteidigung und nutzte seine physische Präsenz, um gegnerische Angriffe abzuwehren. Frenkie de Jong, bekannt für seine Kontrolle über den Ball und das Spieltempo, war der Schlüsselspieler im Mittelfeld. In der Offensive setzte das niederländische Team auf die Schnelligkeit und Torschussfähigkeit von Memphis Depay.

Es standen zwei hoch motivierte Mannschaften auf dem Platz, die bereit waren, ein aufregendes Fußballspiel zu liefern, und deren taktische Formationen jeweils auf die Stärken ihrer Spieler abgestimmt waren. Die taktischen Entscheidungen des Trainers Nagelsmann für die deutsche Mannschaft spiegelten eine klare Strategie wider, die auf Ballkontrolle und einer dynamischen, vorwärtsgerichteten Spielweise basierte, während Koeman’s Aufstellung eine Mischung aus defensive Stabilität und schnellen Konterangriffen zeigte.