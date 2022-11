Musiala glaubt an WM-Titel und lobt Hansi Flick überschwänglich

Der erst 19Jährige Bayern-Spieler Jamal Musiala geht mit hohen Erwartungen in die Weltmeisterschaft 2022 in Katar und rechnet dem DFB-Team gute Chancen auf den Titelgewinn aus. Zugleich zeigt er sich überaus begeistert von Bundestrainer Hansi Flick. Dass Musiala im DFB WM-Kader stehen wird und am Donnerstag nominiert wird, steht außer Frage.



Positives Mindset des Youngstars

Der 19-Jährige Jamal Musiala antwortet auf die Frage, ob die deutsche Nationalmannschaft den Titel der Weltmeisterschaft in Katar gewinnen kann, äußerst ambitioniert:

„Ja! Man muss dran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das.“ Jamal Musiala

Zudem betont der offensive Mittelfeldspieler, dass er so viele Tore wie möglich schießen, Chancen verwirklichen und so wie „hier in München“ spielen möchte. An Selbstvertrauen mangelt es Musiala augenscheinlich nicht, vor seinem wohl ersten großen Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Offensivkraft steht derzeit bei Bayern München unter Vertrag.

Mit Blick auf die WM in Katar sagte der FC-Bayern-Spieler weiter: „Die Qualität ist vorhanden, um ein guter Anwärter auf den Titel zu sein. Wir gehen mit dem Mindset ins Turnier, den Pokal holen zu können.“

Bundestrainer Hansi Flick ist für Musiala ein Mentor, unter dem er sich nach eigenen Angaben sehr wohl fühlt. Der 19-Jährige hat hohe Ansprüche an sich selbst „Ich tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein (…) Ich will einer der besten Spieler der Welt sein.“ Den nächsten Schritt könnte Musiala in Katar gehen.

Rasanter Karriereaufstieg von Musiala

Musiala absolvierte im März 2021 sein Debüt bei der deutschen A-Nationalmannschaft. Seitdem durfte er siebzehn Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten, wobei er bereits ein Tor beim 4:0 gegen Nordmazedonien erzielte. Im Alter von 17 Jahren wurde Musiala zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des FC Bayern München. Gleichzeitig war er mit 17 der jüngste Champions-League-Torschütze und mit 18 Jahren der jüngste Nationalspieler. Der 19-Jährige hat schon jetzt einen Marktwert von 80 Millionen Euro.