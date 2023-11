Karim Adeyemi vor dem Aus in der Deutschen Nationalmannschaft?

Beim DFB und auch bei Borussia Dortmund, sorgt die jüngste Entscheidung von Karim Adeyemi für Aufruhr. Der junge BVB-Profi und aufstrebende Stern am deutschen Fußballhimmel steht möglicherweise vor einer Zäsur in seiner internationalen Karriere. Sein kürzliches “Nein” zur U21-Nominierung wirft Fragen auf: Setzt Adeyemi damit seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft aufs Spiel? Bundestrainer Nagelsmann hatte ihn nun zum zweiten Mal nicht in den A-Kader berufen, sondern er wurde von der U21 berufen. Das lehnte Adeyemi aber ab, angeblich nach Rücksprache mit dem DFB und seinem Verein BVB.

Eine Frage der Prioritäten

Adeyemi, der vier Mal für die U21-Nationalmannschaft gespielt und dort überzeugt hat, stellt mit seiner Absage die Weichen für seine sportliche Zukunft. Sein Wunsch nach mehr Einsatzzeit unter BVB-Trainer Edin Terzic scheint stärker zu wiegen als die Ehre, das Land auf internationaler Ebene zu vertreten. Ein Schritt, der nicht nur bei Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Unverständnis stößt, sondern auch die Fußballgemeinde spaltet. In der A-Nationalmannschaft spielte er ebenfalls vier Mal, zuletzt am 11.06.202 gegen Ungarn in der Nations League, wo er allerdings erst in der 85.Spielminute für Kai Havertz ins Spiel kam.

Die Reaktion des DFB auf Adeyemis Entscheidung bleibt zwar diplomatisch, doch hinter den Kulissen könnte sich ein Konflikt anbahnen. Adeyemi, dessen Leistungen beim BVB zuletzt auch intern kritisch gesehen wurden, sucht nach Selbstbestätigung und sportlicher Weiterentwicklung. Doch ist der Verzicht auf die U21 das richtige Signal für seine Ambitionen im A-Team?

Medien und Management im Zwiespalt

Während die Medien das Geschehen kritisch beäugen, steht das Management des BVB hinter seinem Spieler. Matthias Sammer und Co. unterstützen Adeyemis Fokus auf den Verein, auch wenn dies bedeutet, dass nationale Verpflichtungen in den Hintergrund rücken. Ein riskantes Spiel, das langfristige Folgen für die Beziehung zwischen Spieler und Nationalteam haben könnte.

Nicht nur fußballerische, sondern auch private Aspekte prägen die aktuelle Lage Adeyemis. Seine Beziehung zu Rapperin Redana sorgt für zusätzliche Schlagzeilen und lenkt den Fokus von den sportlichen Leistungen ab. Die öffentliche Wahrnehmung ist in diesem Fall ein zweischneidiges Schwert für Adeyemis Karriere.

Die Fußballfans in Deutschland werden die Entwicklung gespannt verfolgen: Wird Adeyemi seinen Weg im Nationaltrikot weitergehen oder sind seine Tage im DFB-Dress bereits gezählt? Nur die Zeit wird zeigen, welche Träume sich für den jungen Stürmer erfüllen werden – auf dem Platz und abseits davon.