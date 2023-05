Fußball heute Amazon Prime live * 1:0 Inter Mailand im Finale

In dieser Woche sind die Rückspiele im Halbfinale der UEFA Champions League 2022/23– am 16. und 17. Mai 2023. Am Dienstag um 21 Uhr spielen Inter Mailand und AC Mailand. Außerdem gibts am Mittwoch um 21 Uhr Manchester City gegen Real Madrid. Das „Derby della Madonnina“ kommt heute live bei Amazon Prime. Weiterhin kann man ManC gegen Real live auf DAZN anschauen.

Im Hinspiel letzte Woche konnte Inter auswärts mit 0:2 gegen Milan gewinnen und sich eine gute Ausgangslage verschaffen. „Inter gewinnt das Euroderby dank Dzeko und Mkhitaryan. Milan, wo warst Du? Milan braucht jetzt ein Kunststück“, schrieb die Gazzetta dello Sport.

Außerdem trennten sich ManC und Real im Hinspiel mit 1:1 – de Bruyne erzielte den Ausgleich für City, nachdem Vini Jr. die Königlichen in Führung brachte. Nun ist im Rückspiel der „Mutter aller Schlachten im Etihad“ (Marca) noch alles offen.

1:0 Inter Mailand im Finale

Halbfinale der UEFA Champions League 2022/23

Halbfinale der UEFA Champions League 2022/23 Inter gegen Milan (Hinspiel 2:0)

ManC gegen Real (Hinspiel 1:1)

deutsche Spieler: Gosens (Inter), Thiaw (Milan), Gündogan (ManC), Rüdiger, Kroos (Real)

Top-Spiel Inter gegen Milan live bei Amazon Prime

ManC gegen Real live auf DAZN

Liveticker Inter Mailand – AC Mailand

21 Uhr – Es geht los! Megastimmung in Mailand!

21:20 Uhr – 20 Minuten vorbei und AC Mailand gibt den Ton an!

21:37 Uhr – Riesige Chance für Leao, aber knapp vorbei, fast das 1:0 für AC.

21:40 Uhr – Nun die Chance für Inter, doch der französische Keeper Maignan ist zur Stelle.

21:45 Uhr – Halbzeit! Ein Spiel auf Augenhöhe mit Vorteilen für AC Mailand.

Zur Halbzeit hat Milan die Oberhand! Sie hatten zwei fantastische Chancen und haben ihre Leistung aus dem Hinspiel zweifelsohne übertroffen. Allerdings haben sie im Angriffsdrittel ein wenig zu kämpfen. Der Rückstand ist gleich geblieben, und das nächste Tor wird zweifellos über den Ausgang des Spiels entscheiden. Die Spannung steigt, denn Mailand hofft, aus dem Vorsprung Kapital schlagen zu können und in der zweiten Halbzeit einen Sieg zu erringen!

Aber halt! Inter gibt noch nicht auf! Die erste Halbzeit war ein spannendes Hin und Her zwischen den beiden Mannschaften. Beide Mannschaften haben zahlreiche Torchancen herausgespielt und kämpfen verzweifelt um die Führung. Mailands Torhüter Maignan erwies sich jedoch als undurchdringliche Mauer, die alle Versuche von Inter vereitelte, den Ball ins Netz zu befördern. Die jüngste Verletzung von Mkhitaryan ist ein Rückschlag für Inter, aber sie können sich auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Brozović verlassen, der in seiner Abwesenheit einspringt.

Es ist ein intensiver Kampf auf dem Spielfeld, bei dem beide Mannschaften Entschlossenheit und Durchhaltevermögen zeigen. Die Fans warten gespannt auf die zweite Halbzeit. Wird Milan den Schwung beibehalten und siegen, oder wird Inter ein bemerkenswertes Comeback feiern? Die Emotionen kochen hoch, denn das Spiel steht auf der Kippe.

22:00 Uhr – Es geht wieder weiter!

22:20 Uhr – Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens im blau-schwarzen Inter-Trikot kommt. Ebenso der Belgier Lukaku.

22:30 Uhr – 73.Spielminute! 1:0 für Inter durch La. Martinez! Nun braucht AC 3 Tore!

Wo läuft das Champions League Halbfinale live im TV?

Das UEFA Champions League 2022/23 Halbfinale Inter Mailand gegen AC Mailand läuft am Dienstag, den 16. Mai 2023, live bei Amazon Prime ab 20:00 Uhr. Moderator ist Sebastian Hellmann mit den Expert*innen Tabea Kemme, Matthias Sammer und Mario Gómez. Außerdem sind die Field-Reporter:innen Annika Zimmermann und Sebastian Benesch am Start. Weiterhin läuft Manchester City gegen Real Madrid am Mittwoch, den 17. Mai 2023, live bei DAZN ab 20:15 Uhr. Moderator ist Alex Schlüter und Field-Reporter ist Daniel Herzog.

Die Partien im Santiago Bernabéu (Madrid) und im Giuseppe Meazza (Mailand) werden um 21:00 Uhr angepfiffen. Dies sind die Kommentatoren der Champions-League-Partien heute:

Inter – Milan (16.5., 21 Uhr, Amazon Prime) – Jonas Friedrich, Experte: Benedikt Höwedes

ManC – Real (17.5., 21 Uhr, DAZN) – Jan Platte, Experte: Sandro Wagner

Inter Mailand gegen AC Mailand – Wer gewinnt?

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals hat Inter eine sehr gute Chance das 0:2 aus dem Hinspiel zu veredeln und ins Finale zu kommen. Milan wurde vor allem zu Beginn der Partie überrollt und braucht heute eine konzentriertere Vorstellung. Allerdings ist Inter bei den Buchmachern Favorit auf den 2. Sieg mit einer Siegquote von 2.15 – hingegen hat Milan nur eine 3.50.Es lohnt sich auf jeden Fall die besten Wettquoten zu vergleichen.

Beim Gesamtmarktwert liegen die Teams gleichauf mit 534,45 Millionen Euro für Inter und 547,25 Mio. EUR für Milan.

Die Mannschaft von Milan-Trainer Stefano Pioli steht vor einer richtig schweren Aufgabe, wenn sie am Dienstagabend im Giuseppe Meazza gegen Inter Mailand antritt. Milan ist im Hinspiel noch glücklich mit einer knappen Zwei-Tore-Niederlage davon gekommen. Inter war an diesem Abend deutlich die bessere Mannschaft und hätte noch höher gewinnen können.

Die beiden Giganten der Serie A haben eine lange Geschichte in der Champions League und haben den Pokal zusammen zehn Mal gewonnen. Zuletzt führte Jose Mourinho 2010 die Nerazzurri zum CL-Titel – Inter-Coach Simone Inzaghi hat heute von beiden Mailand-Bossen die bessere Ausgangslage, um dieses Kunststück zu wiederholen.

Die Aufstellung von Inter Mailand

Inter ist genau zum richtigen Zeitpunkt in einer guten Form. Vor allem im Angriff ist Inter gut drauf – Coach Inzaghi hat viele Optionen, die er je nach Bedarf einsetzen kann. Inter spielt diese Saison in einem 3-5-2 und wird wahrscheinlich heute wieder in dieser Formation auflaufen. Wichtige Spieler im Mittelfeld sind Calhanoglu und Mkhitaryan, die früher in der Bundesliga unterwegs waren. Außerdem ist der Sturm mit Martinez, Dzeko und Lukaku sehr stark besetzt.

Voraussichtliche Inter Aufstellung:

A. Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Brozovic, Dimarco – Barella, Mkhitaryan – Dzeko, La. Martinez

Die Aufstellung vom AC Mailand

Milan-Coach Pioli kann wahrscheinlich auf Starstürmer Rafael Leao bauen, der im Hinspiel noch mit Adduktorenbeschwerden fehlte. Der Portugiese soll das Milan-Wunder heute Realität werden lassen – nach 2 Spielen Pause rückt er wieder in die Startelf. Bei der Formation ist es unwahrscheinlich, dass Pioli vom 4-2-3-1-System abweicht. Allerdings braucht Milan eine deutliche Leistungssteigerung. Milans schwache Leistung gegen Spezia am vergangenen Wochenende ließ die Zweifel nicht kleiner werden. Wenn Milan heute das erste Tor macht, könnte das Spiel nochmal spannend werden.

Voraussichtliche Milan Aufstellung:

Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Theo – Krunic, Tonali – Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao – Giroud

Manchester City gegen Real Madrid – Wer gewinnt?

Das UEFA Champions League 2022/23 Halbfinale ManC gegen Real wird ein spannendes Spiel von zwei europäischen Spitzenmannschaften. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen, allerdings ist ManC der Favorit.