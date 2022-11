Fußball heute live * FC Bayern München gegen Inter Mailand > Aufstellungen > Wer spielt heute Fußball?

Heute am Dienstag, den 1. November 2022, läuft der 6. und letzte Spieltag in den Gruppen A bis D der Champions League 2022/23. Von den deutschen Teams sind heute Bayer Leverkusen, Bayern München und Eintracht Frankfurt am Start. Leverkusen spielt ums Weiterkommen in die Europa League, die Bayern sind als Gruppenerster durch und Frankfurt kann noch Gruppensieger und Gruppenletzter werden. Das Spiel FC Bayern München gegen Inter Mailand kommt heute live auf Amazon Prime Video. Außerdem kommen die anderen Spiele live bei DAZN.

FC Bayern München gegen Inter – Spielt Bayern die perfekte Vorrunde?

Der FC Bayern München hat in der kniffligen Gruppe C der Champions League 2022/23 5 Siege aus 5 Spielen und kann heute die perfekte Gruppenphase abschließen. Allerdings ist Inter der schwerste Gruppengegner, der mit 10 Punkten als Gruppenzweiter feststeht.

Bayern ist heute Favorit mit einer Wettquote von 1.46 auf Sieg. Hingegen kommt Inter lediglich auf eine 6.00. Die Buchmacher trauen den Bayern den Sieg trotz der ganzen Ausfälle zu – es fehlen Neuer, Müller, Sané, de Ligt und Hernandez.

Update 20:30 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Das ist die Aufstellung des FC Bayern München

26 Sven Ulreich GK

2 Dayot Upamecano

5 Benjamin Pavard

6 Joshua Kimmich C

11 Kingsley Coman

13 Eric Maxim Choupo-Moting

17 Sadio Mané

18 * Marcel Sabitzer

38 Ryan Gravenberch

40 * Noussair Mazraoui

44 Josip Stanišić

Bayer 04 gegen Club Brügge – Kann Leverkusen wieder gewinnen?

Der neue Leverkusen-Coach Xabi Alonso ist seit knapp einem Monat im Amt und hat heute sein schwerstes Spiel. Leverkusen braucht einen Sieg, um im internationalen Wettbewerb zu bleiben. Außerdem darf Atletico im Parallelspiel gegen Porto nicht gewinnen. Das wird nicht leicht, denn unter Alonso hat Bayer erst eins von 6 Spielen gewonnen.

Bei den Buchmachern ist Bayer hoher Favorit mit einer Siegquote von 1.61. Weiterhin hat Brügge eine Quote von 4.80. Allerdings muss auch Brügge heute noch etwas reißen, denn für sie geht es um den Gruppensieg.

Update 20:20 Uhr – Leverkusen spielt 0:0, doch im Paralellspiel gewinnt Porto gegen Atletico mit 2:0 – Leverkusen geht somit als 3. in die Europa League.

Update 18 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Das ist die Aufstellung von Bayer 04 Leverkusen:

1 Lukas Hradecky GK C

4 Jonathan Tah

5 * Mitchel Bakker

6 Odilon Kossounou

8 Robert Andrich

12 Edmond Tapsoba

14 Patrik Schick

17 Callum Hudson-Odoi

19 Moussa Diaby

25 Exequiel Palacios

30 Jeremie Frimpong

Sporting gegen Frankfurt – Auf welchem Platz landet die Eintracht?

Eintracht Frankfurt liegt in der engen CL-Gruppe D mit 7 Punkten nur einen Zähler hinter dem ersten und einen Zähler vor dem letzten. Bei dieser Ausgangslage ist für die Eintracht heute vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden alles drin. Wenn Frankfurt gewinnt und Tottenham nicht gewinnt, wird Frankfurt erster. Wenn Frankfurt verliert und Marseilles gewinnt, wird Frankfurt letzter.

Das Spiel Sporting gegen Frankfurt ist ein Duell auf Augenhöhe. Allerdings hat Gastgeber Sporting leicht bessere Wettquoten mit 2.40 gegen 2.80. Frankfurt bleibt auf jeden Fall in der Champions League, wenn sie heute den Sieg holen.

6. Spieltag der Champions League 2022/23

6. Spieltag der Champions League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Gruppen?

Heute am 1. November 2022 gibt es in Liverpool das Spitzenspiel in Champions-League-Gruppe A. Der FC Liverpool trifft auf SSC Neapel und könnte mit einem sehr hohen Sieg sogar noch erster werden. Außerdem haben die Glasgow Rangers noch eine kleine Chance gegen Ajax auf den dritten Platz in Gruppe A.

Die Parallelspiele in den deutschen Gruppen sind Porto gegen Atletico, Pilsen gegen Barca und Marseilles gegen Tottenham. Porto gegen Atletico wird interessant, denn das Ergebnis ist wichtig für Leverkusen. Vom Ausgang der Partie Marseilles gegen Tottenham hängt die Platzierung von Frankfurt ab.

Wer überträgt heute Fußball live?

Das CL-Spiel Bayern gegen Inter kommt heute am 1. November 2022 live auf Amazon Prime Video. Kommentiert wird die Begegnung von Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes. Die Moderation im Stadion macht Sebastian Hellmann mit den Experten Matthias Sammer, Tabea Kemme und Claudio Pizarro.

Außerdem kommen 7 Champions-League-Spiele um 18:45 Uhr und 21 Uhr live auf DAZN. Die Vorberichte beginnen um 18:15 Uhr beziehungsweise um 20:45 Uhr. Der Moderator der Konferenz ist Tobi Fischbeck. Dies sind die Kommentatoren der Spiele bei DAZN: