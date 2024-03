Hoeneß & Kroos: das Titanic-Signal tritt nicht ein

Toni Kroos von Real Madrid ist nach fast drei Jahren Abwesenheit zurück in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und gab heute seine 1.DFB-Pressekonferenz. Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern München, schätzt diese Entwicklung positiv ein und betrachtet die Rückkehr des erfahrenen Spielers als eine gute Entscheidung angesichts der momentan begrenzten Auswahl an Persönlichkeiten im Team. Die Umstände haben sich geändert, und mit Julian Nagelsmanns Entscheidung, viele junge Spieler zu integrieren, könnte Kroos‘ Erfahrung von großem Wert sein. Bis vor kurzem sah Hoeneß dies anders und nannte es das „Titanic-Signal“, wenn Kroos zurück käme.

Des Weiteren ist auch Manuel Neuer nach einer 15-monatigen Pause wieder im Aufgebot der Nationalmannschaft. Er könnte direkt als Nummer 1 zurückkehren. Hoeneß sieht hier keine Zweifel an Neuers Position, während Trainer Nagelsmann sich zu dieser Personalie noch nicht öffentlich festgelegt hat. Die Rückkehrer könnten bereits in den bevorstehenden Länderspielen gegen Frankreich in Lyon und gegen die Niederlande in Frankfurt eine entscheidende Rolle spielen.

Kroos zum neuen DFB Trikot

„Sehr gut!“, sagte er auf die Frage der Pressesprecherin, wie ihm die neuen Trikots gefallen würde. Mit einem Schmunzeln schiebt er hinterher: Ich bin adidas-Spieler, was soll ich sonst sagen? Weiß sei seine Lieblingsfarbe, auch wegen seinem Verein, das Away Trikot hätte eben einmal eine andere Farbe… Die Trikots seien immer so gut, wie man dann auch darin spielen würde.

Toni Kroos Leistung 2023/2024 – Spiele, Tore & Statistiken

La Liga 2023/2024 28 20 8 1799′ 3 0 0 1 (0) 7 0 Champions League 2023/2024 7 5 2 482′ 1 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 35 25 10 2281′ 4 0 0 1 (0) 7 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 35 - Per Game In Startaufstellung 25 0.7 Per Game Minuten 2281 65.2 Per Game Tore 1 0.03 Per Game Assists 7 0.2 Per Game

Kroos: DFB-Karriere über die EM hinaus möglich

Toni Kroos äußerte sich kürzlich zu seiner Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Während einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main ließ er die Möglichkeit offen, auch nach der anstehenden Heim-EM das Nationaltrikot zu tragen. Er betonte, dass seine Entscheidung primär auf das kommende Turnier ausgerichtet sei, eine Rolle über dieses Ereignis hinaus jedoch nicht von der Hand zu weisen sei. Dies hinge aber auch von seiner Klubzukunft ab, da er aktuell keinen Vertrag für die nächste Saison besitzt.

Spielerkarriere im Fokus:

Kroos, der als zentrale Figur des Weltmeisterteams von 2014 gilt, trat zuletzt im EM-Achtelfinale 2021 gegen England an – sein 106. Länderspiel. Seine Rolle bei Real Madrid, wo er als einer der besten Passgeber bekannt ist, prägt auch seine aktuelle Form. In Madrid ist Kroos eine unverzichtbare Größe im Mittelfeld, doch sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Vertragsverhandlungen:

Kroos selbst gibt sich allerdings zuversichtlich, dass die Verhandlungen mit Real Madrid positiv verlaufen werden. Die Beziehungen zum Verein seien sehr gut und man suche gemeinsam nach einer befriedigenden Lösung für beide Seiten.

Wiedereingliederung ins Team:

Nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining auf dem DFB-Campus zeigte Kroos sofort seine gewohnte Qualität. Er integrierte sich nahtlos ins Team, koordinierte die Übungen und schien eng mit Teamkollegen wie Thomas Müller zusammenzuarbeiten. Sein Einfluss auf und neben dem Platz verdeutlicht, dass er eine Schlüsselrolle im Team innehat und seine Erfahrung weiterhin von großer Bedeutung für die Mannschaft sein könnte.