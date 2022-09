Fußball WM 2022 – Gewinnspiel für Tickets zu allen 64 WM-Spielen

Wer zur Fußballweltmeisterschaft 2022 nach Katar reisen möchte, muss tief in die Tasche greifen! Die WM-Tickets gehen bei 60 EUR los, doch das ist gar nicht einmal der größte Posten im Budget des WM-Fußballfans. Denn mit Flug nach Katar, Hotel und Verpflegung kommen große Kosten auf einen zu. Mit mehreren Tausend EUR ist man z.b. für die Vorrunde dabei, will man die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan, Spanien und Neuseeland sehen. Nun gibt es ein Gewinnspiel, bei dem man alle (!) 64 WM-Spiele besuchen kann. Obendrauf gibt es Flug und Unterkunft sowie die Hauptmahlzeiten on top. Was man für diesen unheimlichen Gewinn machen muss, liest du im Folgenden!

Gewinne Wm-Tickets zu allen 64 WM-Spielen

Dank der kleinen Größe des Ausrichterlandes Katar ist es Fußballliebhabern möglich, alle 64 WM-Spiele zu besuchen. Einer aus dieser Gruppe wird vom Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) über einen exklusiven Wettbewerb namens „Every Beautiful Game“ ausgewählt, der heute gestartet ist.

Fatma Al Nuaimi, Kommunikationsdirektorin des SC, sagte: „Wir freuen uns unglaublich, einem glücklichen Fan die Möglichkeit zu bieten, jedes Spiel der diesjährigen FIFA Fußball-Weltmeisterschaft zu besuchen. Dies wird eine wegweisende Ausgabe des Turniers sein – die erste, die in unserem Land und unserer Region abgehalten wird. Wir suchen einen Fan mit großartigen Social-Media-Kenntnissen, um seine Reise zu teilen und die erstaunlichen Erlebnisse zu präsentieren, die Katar in allen acht unserer hochmodernen Stadien zu bieten hat.“

Um teilzunehmen, sollten Fans das Bewerbungsformular ausfüllen und ein Video (20-60 Sekunden) senden, in dem sie sich vorstellen. Der Gewinner sollte außerdem folgende Kriterien erfüllen:

Englische Sprachkenntnisse: „konversationsfähig“ Verfügbar vom 18. November bis 19. Dezember

Der Gewinner erhält:

Kostenloser Transport zu jedem Spiel Ein Ticket für jedes Spiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Der Gewinner wird bei jedem Spiel von einem Vertreter des SC sowie von Social-Media-Influencern begleitet. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 30. September 2022, um 23:59 Uhr (katarische Zeit).