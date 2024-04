Wie werde ich Einlaufkind bei der UEFA EURO 2024? Gewinnspiel bei Lidl

Lidl hat sich als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 verpflichtet, mit dem „Lidl Kids Team“-Programm Kindern aus ganz Europa bemerkenswerte Erlebnisse zu ermöglichen. In Deutschland richtet sich das Angebot an Kunden von Lidl. Hierzu werden 209 Plätze für das „Lidl Kids Team“ verlost. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder anderer Merkmale, daran teilnehmen. Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch ein Zufallsverfahren, für die Teilnahme muss vom ersten bis zum 21. April ein Formular in der Lidl Plus-App ausgefüllt werden.

Offizielles Einlaufkind werden – Was kann man alles gewinnen?

Gewinner erhalten eine Übernahme der Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung durch Lidl. Die erziehungsberechtigte Person und das Kind dürfen sich auf eine bezaubernde Reise einstellen, die sie zu den EM-Austragungsorten Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München oder Stuttgart führt. Dort haben sie die einzigartige Gelegenheit, als Teil des „Lidl Kids Teams“ die Fußballspieler Europas in eines der Spiele der UEFA EURO 2024 zu begleiten.

Preise im Überblick:

Reisekosten: Vollständige Kostenerstattung für die Anreise zum Spielort.

Vollständige Kostenerstattung für die Anreise zum Spielort. Unterkunft: Geförderte Unterbringung für das Kind und die begleitende Person.

Geförderte Unterbringung für das Kind und die begleitende Person. Verpflegung: Gesicherte Versorgung während des Aufenthalts.

Gesicherte Versorgung während des Aufenthalts. Erlebnis als Einlaufkind: Sie begleiten die Fußballspieler auf das Spielfeld vor Zehntausenden von Fans.

Mit Angeboten für 22 Einlaufkinder pro Spiel und insgesamt 51 Spielen sind die Chancen für ein unvergessliches Ereignis beachtlich.

Wie kann man teilnehmen & gewinnen?

Zunächst einmal muss man die Lidl Plus-App installieren und sich registrieren. Mit der Lidl Plus-App haben Nutzer dann die Chance, begehrte Freikarten für die Spiele zu ergattern.

Installieren der Lidl Plus-App:

Für den App-Download klicken Sie hier.

Einfache Registrierung durchführen

Von sofortigen Rabatten profitieren

FAQ’s

Wie kann mein Kind Teil des Lidl Kids Teams bei der UEFA EURO 2024 werden? Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren haben die Chance, als offizielle Einlaufkinder ausgewählt zu werden. Die Bewerbung erfolgt über die Lidl Plus-App vom 1. bis zum 21. April. Die Auswahl der Kinder erfolgt durch ein Zufallsverfahren.

Welche Kosten werden für die ausgelosten Familien übernommen? Lidl übernimmt für die glücklichen Gewinner die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Dies ermöglicht es Familien, das Erlebnis ohne finanzielle Sorgen zu genießen und unterstützt die Werte von Fairness und Chancengleichheit.

Wie viele Spiele und Städte sind Teil des „Lidl Kids Team“-Erlebnisses? Die Teilnehmer werden Spiele in zehn deutschen Städten erleben, darunter Berlin, Dortmund und München, bei jedem der 51 Spiele des Turniers, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindet, werden 22 Plätze für Einlaufkinder bereitgestellt. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die europäischen Fußballstars hautnah zu erleben.