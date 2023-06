Fußball RTL live heute & jetzt * 0:2 * Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien * FREE TV Übertragung

Das nächste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kommt heute – am Dienstag, den 20. Juni 2023 – live auf RTL. Das Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien findet in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen statt und wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick befindet sich derzeit in der Formkrise – es wurde bereits Kritik lauter.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach drei Spielen ohne Sieg heute gegen Kolumbien gefordert. Einerseits wurde dem Trainer nach den durchwachsenen Leistungen intern der Rücken gestärkt, aber andererseits wird in den Medien vermehrt die Trainerfrage gestellt. Geht es heute bereits um Flicks Job? Oder kann das Team gegen den gefährlichen Gegner aus Südamerika heute ein besseres Spiel zeigen und die Kritiker zum Schweigen bringen? Die Antwort gibts ab 20:15 Uhr beim Privatsender RTL.

22:40 Uhr – Deutschland verliert 0:2 gegen Kolumbien, chancenlos war man heute erneut. Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Können wir so in die EM 2024 gehen?

22:00 Uhr – 54.Minute – Deutschland liegt zurück, 0:1 durch Luis Diaz. Tolle Kombination und toller Schuß ins rechte obere Ecke.

20:15 Uhr – Auf RTL geht nun die TV-Übertragung los! Hier geht es zu unserem GER-KOL Liveticker.

RTL Übertragung ab 20:15 Uhr

RTL Übertragung ab 20:15 Uhr Anstoß um 20:45 Uhr

Anstoß um 20:45 Uhr Moderatoren: Florian König und Monica Lierhaus

Florian König und Monica Lierhaus Kommentatoren : Marco Hagemann und Steffen Freund

: Marco Hagemann und Steffen Freund Experte Lothar Matthäus

Wo kommt Deutschland gegen Kolumbien live in TV und Stream?

Am 20. Juni 2023 treffen Deutschland und Kolumbien in einem Fußball-Freundschaftsspiel aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 20:45 Uhr und wird in der Gelsenkirchener VELTINS-Arena ausgetragen, die während der EM 2024 in Arena AufSchalke umbenannt wird. Die Live-Übertragung des Länderspiels erfolgt auf dem TV-Sender RTL und im Internet bei RTL+, dem Streamingangebot des Privatsenders. Bei den Moderatoren stehen heute Florian König und Monica Lierhaus zur Verfügung. Außerdem werden die beiden von Experte Lothar Matthäus unterstützt. Die Kommentatoren sind Marco Hagemann und Experte und Co-Kommentator Steffen Freund.

Monica Lierhaus feierte gestern ihr TV-Comeback nach überstandener Erkrankung. Nach einer schweren Hirnblutung mit über 10 Jahre Pause gab Lierhaus ihr Comeback bei RTL Aktuell und wird ab heute auch wieder bei Sportübertragungen am Start sein.

Wer läuft für Deutschland gegen Kolumbien in der Startelf auf?

Die letzte Aufstellung der Saison 2022/23 wird mit Spannung erwartet. Allerdings wird Bundestrainer Hansi Flick die offizielle Startelf erst kurz vor dem Spielbeginn bekannt geben. Im Vorfeld sind bereits einige personelle und taktische Entscheidungen bekannt geworden.

Die offizielle Deutschland Aufstellung heute:

ter Stegen – Rüdiger, Havertz, Goretzka, Musiala, Sané, Gosens, Gündogan (C), Can, Wolf, Thiaw

Im Tor wird ter Stegen wieder starten. In der Dreierkette hat Thiaw seine Sache gut gemacht und wird wahrscheinlich wieder spielen. Außerdem könnten Wolf und Gosens auf den Flügeln spielen sowie Kimmich auf der Sechs, Gündogan auf der Acht und Musiala auf der Zehn. Die Doppelspitze besteht aus Füllkrug und Havertz.

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

Heute – am 20.6.2023 – gibts viel Fußball live. Das Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien kommt live auf RTL ab 20:15 Uhr. Außerdem kommt die EM 2024 Qualifikation auf DAZN, wo insgesamt 11 Länderspiele gezeigt werden.