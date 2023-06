Fußball heute RTL live & Liveticker * 0:2 * Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien

Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM 2024 befindet sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach 3 sieglosen Spielen in einer Ergebniskrise. Das Team hat heute – am Dienstag, den 20. Juni 2023 – in einem Heimspiel gegen Kolumbien die Chance es wieder besser zu machen. Zuletzt gab es beim DFB-Team viele taktische Veränderungen, neue Ideen, wechselndes Personal und wenig Erfolg. Daher ist die Kritik an Bundestrainer Flick immer lauter geworden. Doch Sportdirektor Völler und wichtige Spieler wie Gosens oder Füllkrug haben sich bereits für den Bundestrainer stark gemacht, sodass Flick wahrscheinlich vorerst weitermachen wird. Doch sollte es heute gegen Kolumbien wieder nicht mit einem Sieg klappen, muss die Trainerfrage nochmal gestellt werden, zumal beispielsweise Nagelsmann immer noch verfügbar wäre. Das Live-Spiel Deutschland gegen Kolumbien wird um 20:45 Uhr in der VELTINS-Arena angepfiffen. Die Fußballfans an den heimischen Bildschirmen können die Begegnung live auf RTL verfolgen.

Liveticker GER-KOL Liveticker GER – KOL heute 0:2 22:40 Uhr – Deutschland verliert 0:2 gegen Kolumbien, chancenlos war man heute erneut. Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Können wir so in die EM 2024 gehen? 22:30 Uhr – Pfiffe und 5 Minuten Nachspielzeit, dann hat das hier ein Ende… 22:20 Uhr – Elfmeter für Kolumbien! Kimmich wird angespielt! Das wird geprüft, war es der Bauch? Es bleibt dabei! Juan Cuadrado trifft, ter Stegen machtlos. 22:20 Uhr – Weitere Wechsel, Havertz und Gündogan gehen, Kimmich und Brandt kommen. Bringt das noch neuen Schwung? Nun wieder 4-2-3-1 ? 22:16 Uhr – Nun wird es emotionaler, Hinrichs und Füllkrug foulen und kassieren die Gelbe. Das macht es nun für die Südamerikaner nicht leichter. 22:09 Uhr – Emre Can muss raus, die Hoffnungen liegen nun auf “Lücke” Füllkrug! Noch 24 Minuten zum Ausgleich. Oder gewinnt Kolumbien das 1.Mal gegen Deutschland? 22:00 Uhr – 54.Minute – Deutschland liegt zurück, 0:1 durch Luis Diaz. Tolle Kombination und toller Schuß ins rechte obere Ecke. Pfiffe aus dem Publikum. 21:45 Uhr – Die einzige Auswechselung ist: Hinrichs kommt für Wolff. 21:40 Uhr – Wir sind gespannt auf die Wechselspiele nun! 21:30 Uhr – Halbzeit! Kolumbien hätte die Führung verdient, Deutschland setzte immer noch keine Akzente. Bei 26 Grad kein Wunder. 21:26 Uhr – Immer noch 0:0 und die deutsche Mannschaft kommt nicht vors gegnerische Tor, jedenfalls nicht gefährlich! 21:16 Uhr – Ter Stegen rettet, Kolumbien nun die bessere Mannschaft. Doch immer noch 0:0. 21:12 Uhr – Schneller Konter der Kolumbianer, 2 Mann vor ter stegen, Chiaw klärt, das war gefährlich. Rafael Borre war am 1:0! 21:05 Uhr – 20 Minuten vorbei, Deutschland nun besser im Spiel, vor allem die beiden Außenbahnen mit Gosens und Wolff machen mächtig Dampf. 20:59 Uhr – Gute Kopfballchance nach einem Freistoß für die Nummer 13, Mina. Doch knapp drüber. 20:54 Uhr – Die Mannschaften spielen heute übrigens mit dem WM 2023 Matchball der Frauen. 20:52 Uhr – Die ersten Minuten zeigen: Es wird kein leichtes Spiel gegen die Südamerikaner. Die Männer in rot kommen gefährlich vors deutsche Tor. 20:45 Uhr – Deutschland in die weißen Heimtrikots, Kolumbien in roten Trikots. 20:45 Uhr – Die kolumbianische Hymne läuft, die Spieler sind draußen! 20:40 Uhr – Die beiden Kommentatoren des Spiels Marco Hagemann und Stefan Freund melden sich am Mikrofon. Beide meinen, heute müsse ein Sieg her, das wäre sehr wichtig für die Moral. Der Druck wird ansonsten sehr wachsen. 20:40 Uhr – Gerade wurde das EM 20214 Maskottchen vorgestellt. 20:15 Uhr – Auf RTL geht nun die TV-Übertragung los! 19:30 Uhr – Die offizielle Aufstellung ist da! So spielt die Nationalelf: ter Stegen – Rüdiger, Havertz, Goretzka, Musiala, Sané, Gosens, Gündogan (C), Can, Wolf, Thiaw.

Das Kolumbien-Spiel heute wird wichtig– Flick braucht ein gutes Ergebnis, selbst wenn es sich lediglich um ein Freundschaftsspiel handelt. Nach den ernüchternden Auftritten gegen Ukraine und Polen muss sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute steigern. Generell herrscht ein Jahr vor der Heim-EM eher Tristesse als große Vorfreude – zuletzt gabs einfach zu viele Misserfolge und zu wenig Lichtblicke. Die fehlende Euphorie lässt sich auch an den schwachen TV-Einschaltquoten und am stockenden Ticketverkauf ablesen. Fürs Spiel gegen Kolumbien in Gelsenkirchen sind noch tausende Tickets übrig, sodass es einige leere Plätze geben könnte. Hoffentlich wird es im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland wieder besser.

Noch knapp 1 Jahr bis zum Eröffnungsspiel der Euro 2024

Deutschland Länderspiel – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußballspiel-Freundschaftsspiel Deutschland gegen Kolumbien läuft heute im Fernsehen auf dem Privatsender RTL und im Internetstream beim Online-Angebot des Senders auf RTL+. Das Länderspiel findet am Dienstag, den 20. Juni 2023, statt und beginnt um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung bei RTL beginnt um 20:15 Uhr und wird von Florian König moderiert. Als RTL-Experte ist wahrscheinlich Lothar Matthäus mit von der Partie. Der Kommentator des Live-Spiels ist Marco Hagemann. Der Co-Kommentator ist Steffen Freund.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Heute – am 20.6.23 – gibts das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien, welches als Freundschaftsspiel in Gelsenkirchen stattfindet. Außerdem finden Länderspiele der EM 2024 Qualifikation statt.

Länderspiel: Deutschland gegen Kolumbien

Das Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien ist das letzte Spiel vor der Sommerpause für die A-Nationalmannschaft. Die deutsche Nationalmannschaft steckt in einer kleinen Krise und würde gerne die Saison mit einem Sieg abschließen. Hingegen kann das formstarke Kolumbien-Team beim Auswärtsspiel befreit aufspielen und für eine Überraschung sorgen.

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gilt bei den Buchmachern als Favorit auf einen Sieg gegen Kolumbien mit einer Siequote von 1.46, während Kolumbien lediglich auf eine 6.25 kommt. Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert (817,5 Millionen Euro) als Kolumbien (228,7 Mio. Euro) und die bessere Länderspielbilanz. Bisher wurde die Partie 4-mal ausgetragen, 2-mal gewann Deutschland, 2-mal trennten sich die Teams unentschieden.

Wer spielt heute für Deutschland?

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird mit Spannung erwartet. Nach dem Polen-Debakel könnte es ein paar Veränderungen geben. Wahrscheinlich wird Gündogan wieder in die Startelf kommen, nachdem er geschont wurde. Dadurch könnten mit Gündogan, Can und Kimmich im zentralen Mittelfeld drei eher defensiv eingestellt Spieler starten. Daher könnte das Spielsystem wieder mehr einem 3-5-2 ähneln mit der Doppelspitze Füllkrug-Havertz im Sturm und Gosens und Hofmann auf den Flügelpositionen. Weiterhin hat Thiaw in der Dreierkette seine Sache sehr gut gemacht, sodass er gegen Kolumbien wieder in der Startelf stehen und gemeinsam mit Ginter und Rüdiger verteidigen könnte.

Außerdem fehlten in der Vorbereitung aufs Kolumbien-Spiel ter Stegen und Wirtz beim Training. Keeper ter Stegen wird wahrscheinlich fit, während es bei Wirtz wohl nicht für die Startelf reicht.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

Ter Stegen – Rüdiger, Thiaw, Ginter – Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens – Havertz, Füllkrug

Wer spielt heute für Kolumbien?

Die kolumbische Nationalmannschaft ist in Top-Form (8 Siege, 2 Remis in 10 Spielen) und ist sehr gut eingespielt. Meist spielten die Südamerikaner in einem offensiven 4-2-3-1, sodass sie heute wahrscheinlich wieder in dieser Formation auflaufen. Der Kolumbien Trainer Nestor Lorenzo hat keine Ausfälle zu beklagen und kann die bestmögliche Startelf aufs Feld schicken. Kolumbiens bekanntester Spieler ist Luis Diaz vom Liverpool FC. Außerdem ist Rafael Borre von Eintracht Frankfurt ein gefährlicher Stürmer.

Voraussichtliche Kolumbien Aufstellung

Ospina – Munoz, Lucumi, Sanchez, Salazar – Castano Gil, Lerma – Diaz, Carrascal Guardo, Cuadrado – Borre