Fußball heute WM-Spiele live am 18.12. – WM-Spielplan * Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute, am 18. Dezember, endet die WM 2022 in Katar – die erste Winter-Weltmeisterschaft ist vorbei. Das entscheidende Spiel, das WM Finale 2022, der WM 2022 wird um 16.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Im letzten Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft treffen der amtierende Weltmeister Frankreich und der Top-Favorit Argentinien aufeinander. Wenn Frankreich erneut Weltmeister wird, gäbe es nach 60 Jahren wieder eine Nationalmannschaft, die seinen Titel erfolgen verteidigen kann (seit Brasilien 1962). Aber auch der zweifache Weltmeister Argentinien möchte das Finale der WM unbedingt gewinnen und Top-Star Messi einen Lebenstraum erfüllen. Das Spiel findet um 16:00 Uhr deutscher Zeit statt. Fußballfans können das spannende Duell um den Weltmeistertitel live im Free-TV in der ARD verfolgen und bei MagentaTV.

Gestern standen sich Marokko und Kroatien im Spiel um Platz 3 gegenüber. Kroatien gewann 2:1 gegen Marokko im Khalifa International Stadium. Das erste Tor für Kroatien fiel bereits in der 7. Spielminute durch Gvardiol. Zwei Minuten später konnte Marokko ausgleichen (9. Minute). In der 42. Minute traf Orsic dann zum 2:1 und damit zum entscheidenden Siegtreffer. Bei der letzten WM 2018 in Russland konnte Kroatien Vize-Weltmeister werden und gehörte damit zu den besten Mannschaften der Welt. Auch bei der diesjährigen WM stellten die Kroaten ihr Können unter Beweis und schafften es erneut in die Top-3 der Welt – ein beeindruckendes Ergebnis für ein kleines Land mit weniger als vier Millionen Einwohnern. Marokko schaffte es als erste afrikanische Mannschaft der Fußballgeschichte bis ins Halbfinale und hat mit dem vierten Platz bei einer Weltmeisterschaft Geschichte geschrieben.

Fußball heute: das Finale zwischen Argentinien und Frankreich

Argentinien gegen Frankreich heute live – Wer wird der Weltmeister 2022?

Messi und Mbappe sind mit jeweils fünf Toren die besten Torschützen der Weltmeisterschaft 2022 – Kann Messi zum ersten Mal oder Mbappe zum zweiten Mal den wichtigsten Titel im Fußball erreichen?

Argentinien steht zum sechsten Mal in der Geschichte in einem WM-Finale, gewinnen konnte die argentinische Nationalmannschaft allerdings nur zwei Stück. Nachdem Argentinien das erste Spiel gegen Saudi-Arabien mit 1:2 verloren hatte, rechneten viele Fans nicht mehr mit einem Titel. Allerdings fanden die Argentinier schnell zu ihrer gewohnten Form zurück und gewannen alle darauf folgenden fünf Spiele: Mexiko besiegten sie 2:0, danach gewannen sie 2:0 gegen Polen und 2:1 gegen Australien. Auch gegen die Niederlande konnten sie mit einem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen ins Halbfinale einziehen. Im Halbfinale gewannen die Argentinier beeindruckend souverän mit 3:0 gegen den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien.

Frankreich steht bei der diesjährigen WM zum vierten Mal seit 1998 und damit mehr als doppelt so oft wie Argentinien, Brasilien und Deutschland in diesem Zeitraum im Finale einer WM. Zwei der Finalspiele konnte Frankreich gewinnen. Gegen Argentinien hat Frankreich zugleich keines der letzten zehn WM-Spiele verloren (sechs Siege und vier Remis) – eine beeindruckende Bilanz. Frankreich zeigt auch bei der diesjährigen WM hervorragende Leistungen: Im Auftaktspiel bezwangen sie Australien mit 4:1 und gewannen im Anschluss gegen Dänemark 2:1. Trotz der 0:1-Niederlage gegen Tunesien blieben sie ansonsten ungeschlagen: Gegen Polen setzte sich der amtierende Weltmeister mit 3:1 durch, gegen England gewannen sie 2:1 und auch den Überraschungskandidaten Marokko besiegten die Franzosen 2:0. Bei allen Spielen haben Les Bleus mindestens doppelt getroffen und insgesamt 13 Tore erzielt. Beide Mannschaften gehen mit jeweils fünf Siegen und einer Niederlage in das Finale der WM und begegnen sich damit auf Augenhöhe.

Wer überträgt heute die Fußball-WM live in TV und Stream?

Das spannende Duell um den Weltmeister-Titel zwischen Argentinien und Frankreich beginnt heute, am 18.12.2022, um 16:00 Uhr deutscher Zeit im Lusail Iconic Stadium. Das Stadion fasst 88.966 Zuschauer, die das Finale gespannt verfolgen werden. Übertragen wird das Endspiel der WM live im Free-TV in der ARD. Die Vorberichte beginnen bereits eine Stunde früher um 15:00 Uhr. Zu Gast sind die Fußball-Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira. Die Moderation übernehmen Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek. Tom Bartels kommentiert das Finalspiel live vor Ort im Lusail Iconic Stadium. Alternativ kann man das Spiel auch im Magenta-TV streamen.