Fußball heute WM Spiele live am 17.12. *** WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute am Samstag, den 17. Dezember 2022, fand das Spiel um Platz 3 bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt – Vizeweltmeister Kroatien und Marokko konnten aufs Podium kommen, es wurde dann Kroatien. Kroatien und Marokko müssen sich mit dem „kleinen Finale“ im Khalifa International Stadium abfinden – aber beide Nationalmannschaften sind heiß auf den Sieg im Spiel um Platz 3. Das könnte ein knappes, umkämpftes Spiel mit Wettbewerbscharakter werden. Die Live-Übertragung der Partie ist live und exklusiv auf Magenta TV um 16 Uhr.

Bei Fußball-Weltmeisterschaften ist das Spiel um Platz 3 schon immer etwas umstritten – für manche ist es ein eher sinnloses Spiel, wo es um nichts mehr geht. Von Kroatien und Marokko ist so eine Einstellung heute wahrscheinlich eher nicht zu erwarten, denn beide wollen unbedingt gewinnen und mit einem versöhnlichen Abschluss die WM beenden. Daher könnten Zuschauer bei der WM 2022 durchaus eines der besseren und attraktiveren Spiele um Platz 3 zu sehen bekommen.

Update 18 Uhr: Kroatien gewinnt mit 2:0 gegen Marokko. Tore: 1:0 Gvardiol (7.), 1:1 Dari (9.), 2:1 Orsic (42.)

Kroatien: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic – Modric, Kovacic – Majer (ab 66. Petkovic), Kramaric (ab 61. Vlasic), Orsic (ab 90.+5 Jakic) – Livaja (ab 67. Pasalic). – Trainer: Dalic

Marokko: Bono – Hakimi, El-Yamiq (ab 67. Amallah), Dari (ab 64. Benoun), Attiat-Allah – Amrabat – El Khannouss (ab 56. Ounahi), Sabiri (ab 46. Chair) – Ziyech, En-Nesyri, Boufal (ab 64. Zaroury). – Trainer: Regragui

Zuschauer: 44.137 (in Ar-Rayyan)

Kroatien und Marokko waren in derselben WM 2022 Gruppe

Kroatien und Marokko waren in derselben WM 2022 Gruppe Kroatien gegen Marokko am 23.11.2022 endete mit 0:0

Kroatien gegen Marokko am 23.11.2022 endete mit 0:0 Spiel um Platz 3 bei jeder WM außer 1930 und 1950

Spiel um Platz 3 bei jeder WM außer 1930 und 1950 Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM am 17.12.2022 um 16 Uhr

Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM am 17.12.2022 um 16 Uhr Live-Übertragung vom Spiel um Platz 3 heute live bei Magenta TV

Kroatien gegen Marokko heute live – Wer holt den dritten Platz?

Kroatien gegen Marokko könnte spannend werden, wenngleich die kroatische Nationalmannschaft als leichter Favorit ins Spiel geht. Das kroatische Team hat eine Wettquote von 2.30 vor dem marokkanischen Team mit einer 3.00.

Beim Gesamtmarktwert führt Kroatien knapp mit 377 Millionen Euro Gesamtwert vor 241,1 Millionen Euro für Marokko. Außerdem liegt Kroatien auf der FIFA-Weltrangliste zehn Plätze vor Marokko auf dem 12. Platz.

Die Länderspielbilanz zwischen Kroatien und Marokko ist ausgeglichen mit 2 Remis in 2 Spielen. Ein Freundschaftsspiel in 1996 endete 2:2 und wurde im Elfmeterschießen von Kroatien gewonnen. Außerdem gabs das Spiel in der WM 2022 Gruppenphase, wo es ein 0:0 gab.

Für Marokko war es das erste Halbfinale bei einer Fußball-WM. Hingegen war Kroatien bereits 3-mal in einem Halbfinale da. Einmal spielte das kroatische Team im Spiel um Platz 3 bei einer WM – 1998 holte Kroatien einen 1:2-Sieg gegen die Niederlande.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute, am 17. Dezember 2022, gibts Live-Fußball nur exklusiv auf Magenta TV – Zuschauer im Free-TV können das Spiel um Platz 3 heute nicht anschauen. Die Übertragung bei Magenta TV beginnt um 15 Uhr mit den Vorberichten, die von Sascha Bandermann moderiert werden. Als Experte sind Michael Ballack und Otto Addo mit dabei, außerdem der Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich. Das Live-Spiel um 16 Uhr wird von Wolff Fuss kommentiert. Außerdem gibt es einen Taktik-Feed für Kommentare von Benni Zander und Experte Manuel Baum.