Fußball heute: Wie kann man die Bundesliga live sehen?

Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball und eine der faszinierendsten Ligen für Fußballliebhaber. Nun befinden wir uns in der Rückrunde, der 18.Spieltag steht bereits ab. Die Bundesliga zählt zu den Top-Ligen der Welt. Während deutsche Fußballfans viele Möglichkeiten für Fußballwetten haben, können Österreichische Tipper über https://wettanbieteroesterreich.at/ Wetten auf das Geschehen in Deutschland platzieren.

Während Sie die meisten Bundesligaspiele im Fernsehen über Pay-TV verfolgen können, gibt es einige Möglichkeiten, Spiele online zu sehen. Allerdings ist es oft schwierig, sich durch die Vielzahl der Fernsehprogramme und Live-Streaming-Angebote zu kämpfen. Es wird komplizierter und teurer wenn man alle Spiele anschauen will.

Wo kann man die Bundesliga in Deutschland sehen?

Die Bundesliga wird in Deutschland von Sky Deutschland und DAZN ausgestrahlt, die beide einen Teil der Übertragungsrechte besitzen. Einige Bundesligaspiele können Sie auch live und kostenlos auf Sat.1 und Sport1 sehen.

DAZN

Die Spiele werden jeden Freitag und Sonntag auf DAZN übertragen. DAZN bietet einen deutschen Kommentar und das Abonnement kostet 14,99 € pro Monat. Um den Dienst zu testen, können Sie sich jedoch für eine 30-tägige kostenlose Testphase anmelden.

Sky Go

Mitglieder von Sky TV können mit Sky Go kostenlos Inhalte streamen. Die Spiele der Bundesliga werden live auf Sky Go gestreamt, und die Highlights aller vorherigen Spiele sind jederzeit verfügbar. Der deutsche Kommentar ist ebenfalls auf Sky Go verfügbar; der Original Plan kostet 20 € pro Monat, während das Variety Paket 32 € pro Monat kostet.

Wo kann man Bundesliga-Spiele außerhalb Deutschlands online sehen?

Die Bundesliga beheimatet einige der besten Fußballmannschaften der Welt, daher ist es nicht verwunderlich, dass das Interesse auf globaler Ebene groß ist. Glücklicherweise werden die Spiele in mehr als 70 Ländern live übertragen. Wenn Sie die Spiele auf Ihren regulären Heimdiensten sehen möchten, während Sie im Ausland unterwegs sind, benötigen Sie ein VPN, um die Spiele zu sehen, da die Bundesliga nur auf regional gesperrten Plattformen verfügbar sein wird.

Folgen Sie einfach den unten aufgeführten Anweisungen, um Ihr VPN einzurichten, damit Sie Bundesliga-Spiele außerhalb Deutschlands sehen können:

Melden Sie sich bei einem geeigneten VPN-Dienst an. ExpressVPN, NordVPN, Surfshark und PrivateVPN sind nur einige der bekannten Dienste.

Melden Sie sich bei einem geeigneten VPN-Dienst an. ExpressVPN, NordVPN, Surfshark und PrivateVPN sind nur einige der bekannten Dienste. Laden Sie die passende Version der VPN-Software für Ihr Betriebssystem herunter und installieren Sie sie.

Laden Sie die passende Version der VPN-Software für Ihr Betriebssystem herunter und installieren Sie sie. Wählen Sie die Quelle (ESPN+, Sky Sport, etc.), die Sie nutzen möchten.

Wählen Sie die Quelle (ESPN+, Sky Sport, etc.), die Sie nutzen möchten. Stellen Sie eine Verbindung zu dem entsprechenden Server Ihres VPNs her. Für ESPN+ könnten Sie einen US-Server und für Sky Sport einen britischen Server wählen.

Stellen Sie eine Verbindung zu dem entsprechenden Server Ihres VPNs her. Für ESPN+ könnten Sie einen US-Server und für Sky Sport einen britischen Server wählen. Sehen Sie sich die Spiele der von Ihnen gewählten Quelle an. Der Video-Feed sollte schnell und ohne Probleme geladen werden.

So sehen Sie die Bundesliga im Live-Stream auf Apple TV

Apple TV ist in der Lage, die Bundesliga zu streamen. Dazu müssen Sie nur die offizielle Bundesliga-App oder die App eines anderen Senders herunterladen, der Live-Streaming von deutschem Fußball anbietet, z. B. ESPN+ oder DAZN. Mit der App, die direkt aus dem Apple Store heruntergeladen werden kann, können Sie bequem von zu Hause aus alle Spiele Ihrer Lieblingsvereine wie VfL Wolfsburg, FC Bayern München, Hertha BSC und viele mehr verfolgen.

Welche Mannschaften spielen 2022/2023 in der Bundesliga?

Jedes Jahr finden in der Bundesliga Spiele zwischen 18 der besten deutschen Fußballmannschaften statt. In der Saison 2022-2023 sind dies alle teilnehmenden Mannschaften und ihre Stadien: