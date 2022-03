Fußball WM 2022 in Katar – wo wird man die Spiele live schauen können?

Die Planungen laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren – denn es ist Fußball WM! Die WM 2022 in Katar ist bereits sicher und sie wird am 21.November 2022 beginnen, sodass sich Fans natürlich auch gemessen an der Pandemie umsehen müssen, wo sie entsprechend die Spiele sehen können. Viele werden es eben nicht schaffen, vor Ort zu sein, aber das macht ja auch nichts. Immerhin gibt es zahlreiche Fußballspiele live anzuschauen, sodass die WM 2022 in Katar problemlos verfolgt werden kann. Schließlich wollen Fußball Fans ihre eigene Mannschaft feiern dürfen, aber auch aus Interesse wie die restlichen Mannschaften spielen, schauen viele gerne öfters hin. Wir helfen daher gerne mit den jeweiligen Möglichkeiten, die Fußball WM 2022 live anschauen zu können.

Das WM Eröffnungsspiel wird live übertragen

Natürlich möchten die Fans der beliebten Ballsportart wissen, wo sie die jeweiligen Spiele live und vor allem legal sehen können. Glücklicherweise ist das Eröffnungsspiel hier bereits auf ARD oder ZDF gesichert, sodass für dieses bereits der Vorrat aufgestockt werden kann, denn es bleibt spannend. Dieses Eröffnungsspiel findet bekanntlich am 21.11.2022 statt, da die WM in Katar etwas später als gewöhnlich beginnt. Das liegt vor allem an den warmen Bedingungen vor Ort und der brühenden Hitze im Sommer, was den Spielern im arabischen Raum nicht zuzumuten ist.

Die wichtige Gruppenphase der WM 2022 darf bei den Übertragungen nicht fehlen

Wenn die WM 2022 in Katar mit dem Eröffnungsspiel begonnen hat, dann geht es ans Eingemachte. Nun dürfen Fans ihren Nationen die Daumen drücken, dass diese die Gruppenphase überstehen. Diese wird ebenso im TV übertragen, aber leider nicht komplett. Von insgesamt 64 Spielen ist es der ARD oder dem ZDF möglich, 48 Spiele zu zeigen. Da noch nicht ganz sicher ist, welche Spiele auf ARD oder ZDF laufen werden, muss hier natürlich noch ein Fragezeichen hinter stehen. Doch immerhin lassen sich so viele Spiele der Gruppenphase ansehen, was sicherlich ausreichend ist, um die eigene Mannschaft zu analysieren. Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft natürlich immer in den Übertragungen enthalten sowie die Hochkaräter um Spanien, Italien oder auch England. Langweilig dürfte es also nicht werden, wenn man der Fußball WM 2022 in Katar live frönen möchte. Welche ARD oder ZDF Kommentatoren mitfahren werden, ist bisher nur teilweise bekannt. Bela Rethy wird z.b. sein letztes Turnier moderieren.

Auch das WM-Achtelfinale wird übertragen

Je näher man dem Finale rückt, umso mehr wird üblicherweise auch im deutschen TV übertragen. So dürfen sich die Fußballfanatiker darüber freuen, dass das WM-Achtelfinale auch von der ARD sowie dem ZDF abwechselnd übertragen wird. Welcher der beiden Sender ab dem 03.12.2022 dann überträgt, das wird dann entsprechend im Vorfeld bekannt gegeben. Doch die Hauptsache ist, dass diesbezüglich kein fußballerischer Leerlauf für die Zuschauer entsteht und jeder schauen kann, wonach ihm gerade ist. Auch auf Magenta TV soll es, so lauten die Gerüchte hierzu sogar einen Live-Stream geben, damit aus dem Urlaubsort oder über Magenta eben das WM-Achtelfinale geschaut werden kann.

WM-Viertelfinale 2022 Katar – auch hier sichern sich die öffentlich-rechtlichen die Übertragung

Man mag von ZDF oder ARD oftmals halten was man möchte, aber bei der WM 2022 in Katar haben sie eine wirklich herausragende Arbeit zu leisten. Denn auch das WM-Viertelfinale übertragen sie abwechselnd auf ihre Sender, sodass nebenher entscheiden muss, ob man sich lieber den Live-Stream von MagnetaTV zuwendet oder die Kommentar-Spur im ARD oder ZDF bevorzugt. Hier gibt es ja glücklicherweise noch bis zum 09.12.2022 genügend Zeit, um dies rechtzeitig zu entscheiden. Möglicherweise helfen auch die Übertragungen der Gruppenphase & Co, um sich besser entscheiden zu können.

WM 2022 – der dritte Platz ist medial offenbar uninteressant

Auch bei der diesjährigen Fußball-WM 2022 in Katar wird es wieder passieren, dass eine der spielenden Nationalmannschaften nur um den dritten Platz spielt. Auch dieses Spiel wird gewöhnlich übertragen, aber augenblicklich gibt es diesbezüglich keinerlei Informationen! Das bedeutet, dass aktuell davon auszugehen ist, dass dieses Spiel nicht wie die restlichen von der ARD oder dem ZDF übertragen werden, aber offenbar hat Magenta TV sich dieses Spiel bereits als Live-Stream gesichert, sodass man es dennoch online schauen kann. Alternativ kann man auch im Internet nach einem passenden Fußball Stream wie z.B. hier suchen.

Das WM Finale wird immer übertragen

Es muss ja wohl nicht extra erwähnt werden, dass das Fußball-WM Finale bisher immer übertragen wurde und auch dann, wenn die deutsche Beteiligung nicht mehr gegeben war! Immerhin ist Deutschland ein sehr fußballverrücktes Land und da möchten die Fans der beliebten Ballsportart schon wissen, wer die WM 2022 in Katar als Sieger oder Zweitplatzierter verlässt. Deswegen überträgt auch ARD oder ZDF dieses Highlight am 18.12.2022, sodass vor Weihnachten nochmals ein Geschenk in Form einer Weltmeisterschaft gegeben ist. Wer diese gewinnt, das steht jetzt noch in den Sternen, aber jeder hofft natürlich, dass es seine Nation ist!

Dies sind all die offiziellen und vor allem legalen Stellen, wo der Fußball-WM 2022 in Katar über die Schulter geschaut werden kann. Natürlich gibt es nebenher auch andere Streams im World Wide Web, aber hier müssen wir darauf hinweisen, dass diese nicht legal sind! Auch ist dort die Gefahr einer technischen Virus-Infektion auf dem heimischen Computer groß, sodass man lieber den offizielleren Stellen wie der ARD sowie dem ZDF vertrauen sollte. Wem das jedoch nicht genügt, der kann auch auf Magenta TV die jeweiligen Spiele sehen, aber eben nur über den Live-Stream. Die kommende Fußball-WM im warmen Katar im Jahr 2022 wird dank dieser Übertragungsgarantie auch niemand verpassen!