Fußball heute SAT 1 live * FC Bayern München gegen Werder Bremen

Heute am Dienstag, den 8. November 2022, gibt es ein Live-Spiel vom 14. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga live im Free-TV. Die Partie zwischen Tabellenführer Bayern München und Aufsteiger Werder Bremen wird um 20:30 Uhr live bei Sat. 1 übertragen.

Bayern München gegen Werder Bremen – Wer gewinnt das Traditionsduell?

Der FC Bayern München ist heute hohe Favorit auf einen Heimsieg. Alles andere als ein überzeugender Heimsieg für die Münchener wäre eine Überraschung. Das sieht man auch an den Wettquoten. Die Bayern haben eine Wettquote von 1.15 auf Sieg. Hingegen kommt Werder nur auf eine 16.00.

Bayern gegen Bremen ist das häufigste Duell von zwei Teams in der Bundesliga. Kein Spiel gabs so oft wie die Partie Bayern gegen Werder – bisher 110 Spiele. In der Bilanz sind die Bayern eindeutig überlegen mit einer Siegquote von 52,7 Prozent. Von 110 Spielen konnten die Bayern 58-mal gewinnen, bei je 26 Remis und Niederlagen.

Bayern Coach Nagelsmann – Welche Aufstellung wählt er heute?

Julian Nagelsmann, Coach des FC Bayern, lässt in dieser Saison 2022/23 fast nur mit einem 4-2-3-1 spielen. Nur an den ersten Spieltagen kam ein 4-4-2 mit Doppelsechs zum Einsatz.

Außerdem muss Nagelsmann heute auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten. Mit Davies, de Ligt und Thomas Müller fehlen drei Stammkräfte. Mögliche Ersatzspieler sind Hernandez, Pavard und Choupo-Moting. Vor allem der Mittelstürmer Choupo-Moting hat sich zuletzt in Top-Form präsentiert und wird den Werder-Verteidigern heute das Leben schwermachen. Eine mögliche Bayern-Aufstellung heute sieht so aus:

Neuer – Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Musiala, Mané – Choupo-Moting

Werder Coach Werner – Welche Aufstellung wählt er heute?

Der Werder-Coach Ole Werner lässt in Bremen mit einer Dreierkette und zwei Stürmern agieren. Die Formation ist entweder ein 3-1-4-2 oder ein 3-5-2. Es ist unwahrscheinlich, dass er heute von seiner taktischen Marschroute abkommt.

Weiterhin muss Bremen heute auf den Shooting-Star dieser Saison Niclas Füllkrug verzichten. Füllkrug wird das Spitzenspiel gegen Bayern aufgrund einer Rückenprellung verpassen. Für ihn könnte Burke in die Startelf rutschen. Die voraussichtliche Aufstellung Bremens ist so:

Pavlenka – Pieper, Veljkovic, Friedl – Weiser, Gruev, A. Jung – Schmid, Bittencourt – Burke, Ducksch

Wer überträgt heute Fußball live?

Das Bundesliga-Spiel Bayern gegen Bremen in der englischen Woche läuft heute, am 8. November 2022 auf Sat. 1. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr mit dem Countdown. Der Moderator des Programms ist Matthias Opdenhövel. Als Experte steht ihm Europameister und Ex-Bayern-Spieler Markus Babbel zur Seite.

Das Traditionsduell wird um 20:30 Uhr angepfiffen. Die Kommentatoren des Spiels sind Wolff-Christoph Fuss und Andrea Kaiser.