Fußball heute * Bundesliga 1. Spieltag – Wer spielt heute? Eröffnungsspiel Eintracht Frankfurt – Bayern München SAT 1 live

Fußball heute! Es ist angerichtet! Die 60. Bundesliga Saison 2022/23 steht in den Startlöchern. Und traditionell eröffnet wird sie vom Titelverteidiger. Der heißt mal wieder FC Bayern München. Mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann holte das Team von der Säbener Straße 2021/22 zum zehnten Mal in Folge die Meisterschale. Gelingt dem FCB aber auch ein perfekter Start zum Auftakt? Im Eröffnungsspiel am heutigen Freitag Abend (5. August 2022) lautet die Paarung am ersten Bundesliga Spieltag heute Eintracht Frankfurt – Bayern München und wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Was also bedeutet: Die Hessen haben im Deutsche Bank Park Heimrecht. Beste Vorraussetzungen, dass die Spielzeit 22/23 am ersten Spieltag heute gleich mit einer Überraschung starten könnte. Denn auch in der abgelaufenen Bundesliga Saison 21/22 musste der FC Bayern auswärts ran. Damals kamen die Münchner bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Ob den Adlerträgern eine Überraschung gelingt. Davon kann sich jeder Fan selbst überzeugen. Denn dass Eintracht Frankfurt – Bayern München heute live im Free-TV übertragen wird, ist ein kleines Schmankerl oben drauf.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 05.08.2022 20:30 Eintracht Frankfurt -:- Bayern München 1. Spieltag

Ehre, wem Ehre gebührt. Zum Auftakt findet nur dieses eine Eröffnungsspiel am Freitag Abend statt. Die Paarung Eintracht Frankfurt – Bayern München ist zugleich eine Verneigung vor der Heimmannschaft. Denn die Frankfurter gewannen in der Saison 2021/22 die Europa League und nahmen den Pott mit an den Main. Ob die Adler eine Chance haben? Vielleicht.

Dass es so kommt wie zum Auftakt der Saison 1974/77 ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Damals ging der FC Bayern bei Kickers Offenbach mit 0:6 unter. Zum ersten und einzigen Mal in der Vereinsgeschichte war München nach dieser Pleite sogar Tabellenletzter.

Bessere Erinnerungen haben die Bayern an die Saison 2020/21. Damals fegten die Süddeutschen den FC Schalke 04 mit sage und schreibe 8:0 aus der Allianz Arena. Im Jahr zuvor allerdings endete das Eröffnungsspiel an der Isar ebenso nur unentschieden. Mit 2:2 trennte sich Bayern München von Hertha BSC.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Eintracht Frankfurt – Bayern München ist das Auftaktspiel der 60. Bundesliga Saison. Deswegen wird es auch live im Free-TV auf Sat1 sowie im Livestream auf ran.de übertragen. So wie später in der Saison auch eine ausgewählte Partie am 15. und 16. Spieltag. Also direkt vor und nach der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Generell zeichnet der Streamingdienst DAZN für die Übertragungen am Freitag Abend verantwortlich. Also wird außerdem Eintracht Frankfurt – Bayern München live auf DAZN gezeigt.

FREITAG, 05.08.2022

20.30 Uhr SAT1: Eintracht Frankfurt – Bayern München live im Free-TV

20.30 Uhr DAZN: Eintracht Frankfurt – Bayern München live im Stream

20.30 Uhr ran.de: Eintracht Frankfurt – Bayern München kostenlos im Livestream

