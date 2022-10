Fußball heute live Champions League * Bayern gegen Pilsen * Wer spielt heute?

Heute am Dienstag, den 4. Oktober 2022, gibt es den 3. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23. Die Partien mit deutscher Beteiligung sind Bayern München gegen Viktoria Pilsen um 18:45 Uhr sowie FC Porto gegen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur um 21 Uhr. Insgesamt gibt es 8 Spiele in den Gruppen A bis D. Das Top-Spiel heute ist Inter Mailand gegen FC Barcelona in der Bayern-Gruppe. Die meisten Spiele heute werden auf DAZN übertragen. Außerdem kommt Frankfurt gegen Tottenham exklusiv bei Amazon Prime Video.

3. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23

3. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23 3 Spiele mit deutschen Teams

3 Spiele mit deutschen Teams Top-Spiel heute: Inter gegen Barca

Top-Spiel heute: Inter gegen Barca Live-Übertragungen von 7 Champions-League-Spielen auf DAZN

Live-Übertragungen von 7 Champions-League-Spielen auf DAZN Frankfurt heute live auf Amazon Prime Video

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur – Holt Frankfurt den ersten CL-Heimsieg?

Die Vorfreude beim Gastgeber Frankfurt aufs Spiel gegen Tottenham ist groß. „Ein geiler Gegner, 21 Uhr, komplett Flutlicht, ich freue mich“, sagte Kapitän Sebastian Rode auf der Pressekonferenz. Die SGE ist in guter Form (3 Siege in Folge) und kann heute etwas mitnehmen.

Die Wettquoten sind trotzdem besser für Tottenham, die eine 2.15 für einen Sieg bekommen – Frankfurt hat eine 3.20. Außerdem haben beide Teams 3 Punkte und es geht heute um wichtige Punkte für die K.O.-Runde. Die Übertragung auf Amazon Prime Video beginnt um 20 Uhr.

Bayern München gegen Viktoria Pilsen – Holt Bayern den dritten Sieg?

Trotz aller Kritik an Coach Julian Nagelsmann haben die Bayern eine sehr gute Champions-League-Saison gespielt. Bayern konnte gegen die Top-Teams Inter und Barca jeweils 2:0 gewinnen und führt die Gruppe an. Heute soll gegen Viktoria Pilsen der nächste Sieg folgen.

Die Bayern sind Top-Favorit mit einer Wettquote von 1.07. Hingegen hat Pilsen nur eine 36.00. Alles andere als ein deutlicher Bayern-Sieg wäre eine Sensation. Live ab 18:00 Uhr auf DAZN.

FC Porto gegen Bayer Leverkusen – Gewinnt Leverkusen trotz Krise?

Bayer Leverkusen hat einen schlechten Lauf mit 4 sieglosen Spielen in der Bundesliga. In der Champions League lief es bisher ganz okay mit einer Niederlage gegen Brügge und einem Sieg gegen Atletico. Heute folgt das Spiel gegen den FC Porto, die ihrerseits beide CL-Spiele verloren.

FC Porto gilt als Favorit im Heimspiel mit einer Quote von 2.10. Außerdem hat Bayer Leverkusen eine 3.30. Das Spiel kommt live auf DAZN.

3. Spieltag der Champions League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Gruppen?

Das Top-Spiel heute ist Inter Mailand gegen FC Barcelona. Außerdem sind die Tabellenführer Neapel, Brügge und Sporting Lissabon am Start. Liverpool hat ein Heimspiel gegen Glasgow Rangers.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 4. Oktober 2022 wird Frankfurt gegen Tottenham auf Amazon Prime Video übertragen. Kommentator des Spiel ist Jonas Friedrich gemeinsam mit Experte Benedikt Höwedes. Field-Reporter sind Annika Zimmermann und Sebastian Benesch. Die Moderation im Stadion macht Sebastian Hellmann, mit den Experten Matthias Sammer und Tabea Kemme sowie Schiedsrichterexperte Wolfgang Stark.

Außerdem laufen 7 Spiele auf DAZN in der Konferenz oder als Einzelspiel: