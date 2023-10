Fußball heute Ergebnisse * Bayern gewinnt 3:1 * Champions League Spielplan – Wer spielt heute Abend?

Champions League heute: Bayern gegen Galatasaray & Union Berlin gegen SSC Neapel

Fußball heute – am Dienstag, den 24. Oktober 2023 – gibt es mit dem 3. Spieltag der Champions League in den Gruppen A bis D. Von den deutschen Teilnehmern haben heute Bayern München und Union Berlin ein Spiel. Bereits um 18:45 Uhr spielt der deutsche Rekordmeister beim türkischen Rekordmeister Galatasaray. Union hat ein Heimspiel gegen den Serie-A-Sieger Neapel. Die Live-Übertragung vom Bayern-Spiel ist bei Amazon Prime ab 18 Uhr. Die weiteren 7 Champions-League-Spiele kann man auf DAZN sehen.

Am Dienstag, den 24. Oktober 2023, sind in der UEFA Champions League einige Top-Teams am Start – dazu zählen die Bayern, Inter, ManU, Arsenal und Real. Während Bayern und Real in ihren Gruppen einen Durchmarsch anpeilen, wird es in den anderen Gruppen spannend. Vor allem in Gruppe B mit Arsenal gibt es ein enges Rennen, denn allen Teams ist das Weiterkommen zuzutrauen. Derweil spielt Union gegen eine Serie von 8 Niederlagen infolge.

Liveticker heute Abend FC Bayern 3:1

Am Ende gewinnt Bayern mit 3:1.

20:22 Uhr – 79.Minute, Musiala erhöht auf 3:1.

20:15 Uhr – 74.Minute – der FC Bayern geht durch Kane in Führung!

19:30 Uhr – Zur Halbzeit steht es 1:1 – Bayern hatte Glück, dass die Türken hier nicht schon führen!

19:10 Uhr – 29.Minute – Es gibt Foulelfmeter für die Gastgeber 1:1.

18:47 Uhr – 7.Spielminute: Kingsley Coman mit dem 1:0! Vorlage Sané! Nun ist es hier ruhig im Stadion!

18:15 Uhr – Die bayrische Aufstellung ist da!

Ulreich – Laimer, de Ligt, Kim, Davies – Mazraoui, Kimmich – Sané, Musiala, Coman – Kane

18 Uhr – Die Amazon Prime Übertragung geht los!

Wer spielt heute in der UEFA Champions League?

3. Spieltag am 24.10.2023

Am 3. Spieltag der Champions League 2023/24 spielen unter anderem Istanbul gegen München und Berlin gegen Neapel.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 24.10.23 18:45 Galatasaray - Bayern München 1:3 Gruppe A 24.10.23 21:00 Manchester United - FC København 1:0 Gruppe A 24.10.23 21:00 Sevilla FC - Arsenal FC 1:2 Gruppe B 24.10.23 21:00 RC Lens - PSV Eindhoven 1:1 Gruppe B 24.10.23 21:00 1. FC Union Berlin - SSC Napoli 0:1 Gruppe C 24.10.23 21:00 Sporting Braga - Real Madrid 1:2 Gruppe C 24.10.23 18:45 Inter - RB Salzburg 2:1 Gruppe D 24.10.23 21:00 SL Benfica - Real Sociedad 0:1 Gruppe D

CL-Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In CL-Gruppe A bekommt es Bayern im Hexenkessel Ali Sami Yen mit Galatasaray zu tun. Die Bayern sind gut drauf, allerdings ist das türkische Top-Team so gut besetzt wie lange nicht mehr. Mit Ndombélé, Ziyech, Zaha, Demirbay und Angeliño sind einige Superstars bei den Türken mit dabei. Gala ist in dieser Saison noch ungeschlagen und nach dem 2:3-Auswärtssieg in Manchester ist alles möglich. Im Gruppe-A-Verfolgerduell treffen ManU und Kopenhagen aufeinander.

CL-Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Die 4 Teams in Gruppe B liegen in der Tabelle dicht beieinander. Lens führt mit 4 Punkten und spielt heute gegen den Tabellenletzten PSV mit 1 Punkt. Weiterhin empfängt der Tabellendritte Sevilla (2 Pkt.) den Zweiten Arsenal (3 Pkt.).

CL-Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In Gruppe C hat Union einen schweren Gegner mit Neapel. Union-Coach Fischer begegnet der Niederlagen-Serie „mit Zuversicht“ – vielleicht wird es heute besser. Außerdem kann Real den 3. CL-Sieg der Saison beim Auswärtsspiel in Braga holen.

CL-Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

In Gruppe D braucht Benfica mit Coach Roger Schmidt heute eine bessere Leistung, um die ersten Punkte einzufahren – gegen Tabellenführer Sociedad haben die Portugiesen eine weitere Chance. Außerdem gibt es die Partie Inter gegen Salzburg.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Fußball heute am 24. Oktober 2023 kann bei Amazon Prime ab 18 Uhr mit Galatasaray gegen Bayern sehen. Die Live-Übertragung wird von Sebastian Hellmann moderiert. Experten wie Sammer und Josephine Henning sind ebenfalls mit dabei. Die Kommentatoren des Spiels um 21 Uhr sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Im Anschluss gibt es um 23 Uhr die Highlight-Show mit Lena Cassel und Patrick Owomoyela.

Weiterhin kommt Union gegen Neapel ab 20:30 Uhr auf DAZN. Moderator ist Freddy Harder, Field-Reporter ist Max Siebald. Der Kommentator des Union-Spiels ist Lukas Schönmüller mit Experte Tim Borowski. Weiterhin kommen 6 CL-Spiele bei DAZN. Die Spiele um 21 Uhr laufen als Einzelspiel und in der Konferenz.