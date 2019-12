Fußball heute: Länderspiel Deutschland gegen Nordirland heute: Die Aufstellung heute (Update)

Heute Abend steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Abschluß der EURO 2020 Qualifikation an und damit das Ende des Länderspieljahres 2019. Mit nur einer Niederlage gegen die Niederlande ist der Bundestrainer Löw zufrieden, sagt aber auch, dass man im nächsten Jahr kein Favorit auf den EM-Titel sei. Heute Abend geht es darum den Gruppensieg einzufahren und die Holländer hinter sich zu lassen. Für die Losentscheidung bei der EM-Gruppenauslosung am 30.11. sei dies allerdings nicht wichtig, denn es könnten ja auch Portugal oder Kroatien in Lostopf 2 liegen. Dabei wird der Trainer heute um 20:45 Uhr in Frankfurt mit einer Mannschaft spielen, die in dieser Zusammensetzung keine Zukunft habe. Wir sagen dir alles über das letzte Länderspiel heute Abend, in dem Deutschland wieder im neuen EM 2020 Trikot spielen wird.

„Deutschland kein Favorit bei der EM 2020“

„Ich sehe uns nicht als Favorit bei diesem Turnier“, sagt der Bundestrainer Löw und verweist auf den Umbruch in diesem Jahr. Angesichts der vielen Verletzten wie Sané, Reus oder Süle oder gerade erst aus Verletzungen kommender Akteure wie Matthias Ginter oder Leon Goretzka sei man im Umbruch nicht so weit wie gedacht. Julian Draxler, Toni Rüdiger oder Thilo Kehrer seien ebenso noch nicht wieder fit. Andere Nationalmannschaften wie die Niederlande, England, Spanien, Frankreich, Italien oder Belgien hätten ihren Umbrauch schon hinter sich.

Die Qualifikation sei erfreulich, das Team „sehr willig, ehrgeizig, auch wenn manches vielleicht nicht so klappt, wie man sich das wünscht. Viele junge Spieler stehen erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung“ so Löw bei der Pressekonferenz gestern Abend.

So wird Deutschland spielen – die Aufstellung heute Abend

Kommen wir zur Aufstellung heute Abend. Das Trainerteam will heute Abend gegen Nordirland jenen Spielern eine Chance geben, die noch nicht so viel Einsatzminuten bekommen. Deshalb steht auch ter Stegen im Kasten, Jonas Hector auf der linken Seite in der Abwehr. Die zentrale Achse mit Joshua Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündogan bliebe allerdings bestehen.

Update 19:45 Uhr – Das ist die Aufstellung heute Abend

22 ter Stegen – 3 Hector, 5 Tah, 6 Kimmich, 8 Kroos (C), 10 Brandt, 13 Klostermann, 18 Goretzka, 20 Gnabry, 21 Gündogan, 23 Can

So sieht die Tabelle der Gruppe C aus

Vor dem Ende des 10.Spieltags (das 8.Spiel für Deutschland in der EM-Qualifikation) steht Deutschland mit zwei Punkten Vorsprung vor der Niederlande auf Tabellenplatz 1. Diese müssen heute Abend gegen Estland spielen – fraglich ist hier nur die Höhe des holländischen Sieges. Bei einem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft wäre man Tabellenerster und im Lostopf 1 bei der Gruppenauslosung.

EM Quali 2020 Tabelle Grp. C

Nr. Land Sp. G U V Tore TD Pkt. 1 🇩🇪 Deutschland (qualifiziert) 8 7 0 1 30:7 +23 21 2 🇳🇱 Niederlande (qualifiziert) 8 6 0 1 24:7 +17 19 3 🍀 Nordirland 8 4 1 3 9:13 -4 13 4 🇧🇾 Weißrussland 8 1 1 6 4:16 -12 4 5 🇪🇪 Estland 8 0 1 7 2:26 -24 1

Gegen wen könnte Deutschland bei der EM Endrunde spielen?

Diese EM-Auslosung wird evtl. gar keine Auslosung, da einige Mannschaften schon feststehen, in welchen Gruppen diese Spielen. Denn die 12 Heimmannschaften – sofern sie sich qualifizieren – spielen in den vorher festgelegten Gruppen, Deutschland also in der Gruppe F. Bei der Auslosung wird es vier Lostöpfe geben, die aus jeweils 6 Teams bestehen. Diese werden streng nach der „Rangliste der European Qualifiers“ aus den 20 Gruppenersten und -zweiten der Qualifikation gebildet sowie den vier Play-off-Sieger gebilde. Die vier Play-off-Sieger liegen allesamt im vierten Topf, sind quasi die schwächsten Teams. Hier werden lediglich Platzhalter verlost.

Aufgrund der Ausrichterländer geht Deutschland den meisten Favoriten in der Vorrunde aus dem Weg – dazu gehören Italien, England, Spanien und die Niederlande. Sollte sich Ungarn qualifizieren (Heute Abend zeitgleich gegen Wales), steht der 2.Gruppenteilnehmer fest. Alle anderen Teams sind abhängig vom Gruppensieg. Die vier Playoff-Gegner werden erst am 29. bis 31.März ausgespielt.