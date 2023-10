Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse – Spielplan, Tabellen & Gruppen

Die EM 2024 Qualifikation geht heute in die heiße Phase mit dem Start des 7. Spieltag – am heutigen Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Die Top-Spiele der EM 2024 Quali heute sind Spanien gegen Schottland in Gruppe A und Kroatien gegen Türkei in Gruppe D – außerdem wird in den Gruppen E und I gespielt. Insgesamt werden heute 8 Fußball-Länderspiele in 4 Gruppen ausgetragen. Die Partien beginnen fast alle um 20:45 Uhr und werden live auf DAZN zu sehen sein.

Am 12. Oktober 2023, dem 7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, kann sich Schottland rechnerisch bereits für die EM 2024 qualifizieren. In den 3 Gruppen A, D und E kommt es heute zum Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Gruppenzweiten. Außerdem hat die Schweizer Nationalmannschaft heute spielfrei und könnte die Tabellenführung an Rumänien verlieren. Die Begegnung Israel gegen Schweiz musste in den November 2023 verschoben werden. Fünf Mannschaften könnten sich am 7.Spieltag direkt qualifizieren.

European Qualifiers: Spanien, Türkei und Albanien gewinnen

Spanien schlug Schottland, die Türkei besiegte Kroatien und Albanien setzte sich gegen Tschechien durch, als die Qualifikation für die UEFA EURO 2024 am Donnerstag wieder aufgenommen wurde.

Spanien setzte sich gegen Schottland durch und hat nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer der Gruppe A. Die Spanier gingen durch einen Kopfball von Kapitän Álvaro Morata (73. Minute) in Führung und sicherten sich vier Minuten vor Schluss den Sieg durch einen Treffer von Debütant Oihan Sancet.

La Roja-Mittelfeldspieler Mikel Merino schoss in der ersten Halbzeit gegen den Pfosten und beendete damit die makellose Bilanz der Gäste in der Gruppenphase. Die Mannschaft von Steve Clarke, die sich bereits mit einem Unentschieden qualifiziert hätte, hat aber weiterhin gute Chancen, die Endrunde zu erreichen.

7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 8 Spiele am 12.10.2023 in den Gruppen A, D, E und I

8 Spiele am 12.10.2023 in den Gruppen A, D, E und I Anstoßzeit 20:45 Uhr, 1 Spiel um 18 Uhr

Anstoßzeit 20:45 Uhr, 1 Spiel um 18 Uhr Fußball heute mit Spanien, Norwegen, Türkei, Tschechien, Polen

Fußball heute mit Spanien, Norwegen, Türkei, Tschechien, Polen Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

7. Spieltag am 12.10.2023

Am 12.10.2023 gibt es 3 hochklassige EM-Quali-Länderspiele, wenn die Fußball-Nationalmannschaften Spanien und Schottland, Kroatien und Türkei sowie Albanien und Tschechien aufeinandertreffen. Außerdem sind Polen und Rumänien am Start.

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In EM Qualifikationsgruppe A hat Tabellenführer Schottland ein schweres Auswärtsspiel bei Verfolger Spanien. Die spanische Nationalmannschaft ist großer Favorit. Allerdings gewann Schottland das Hinspiel am 2. Spieltag und ist nicht chancenlos. Schottlands Goalgetter McTominay (6 Tore in der Quali) könnte heute den Unterschied machen. Weiterhin spielt Norwegen in Zypern und muss gewinnen, um im Rennen zu bleiben – das Team um Haaland hat jedoch nur geringe Chancen an Spanien oder Schottland vorbeizukommen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Am 7. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe D Kroatien und Türkei aufeinander, die punktgleich mit 10 Punkten an der Tabellenspitze liegen – allerdings hat Kroatien ein Spiel weniger. Bei der türkischen Nationalmannschaft hat Coach „L’Areoplanino“ Vincenzo Montella sein Debüt – er ist der Nachfolger von Stefan Kuntz als Trainer der „Mond-Sterne“ Ay-Yıldızlılar. Die Türkei könnte heute Erster werden und braucht mindestens einen Punkt, um nicht den zweiten Platz an Armenien zu verlieren. Armenien könnte in Lettland gewinnen und hätte dann ebenfalls 10 Punkte.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

Am 7. Spieltag in EM-Quali Gruppe E hat Polen ohne Lewandowski einen einfachen Gegner beim Auswärtsspiel gegen Färöer. Polen steht als Tabellenvierter mit 6 Punkten aus 5 Spielen bereits unter Druck – nun soll der neue Trainer Michal Probierz für Erfolg sorgen. Außerdem spielen Tabellenführer Albanien und Tabellenzweiter Tschechien gegeneinander. Die tschechische Nationalmannschaft muss im Spitzenspiel auf den Union-Mittelfeldspieler Kral verzichten.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

Am 7. Spieltag finden in EM-Quali Gruppe I lediglich die Partien Belarus gegen Rumänien und Andorra gegen Kosovo statt. Rumänien könnte mit einem Sieg die Tabellenführung von der Schweiz übernehmen. Allerdings hätte die Schweizer im Nachholspiel gegen Israel – voraussichtlich am 15.11.2023 – eine Chance die Tabellenführung zurück zu holen.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 12. Oktober 2023 finden 8 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. Die Länderspiele starten um 18 und 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung von Fußball-Länderspielen mit Nationalmannschaften wie Schottland, Spanien, Tschechien, Kroatien und Türkei ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann.