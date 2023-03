Fußball heute Champions League * Wer überträgt heute im TV & Stream? * Eintracht Frankfurt – Neapel

In der UEFA Champions League 2022/23 gibt es diese Woche wieder vier Begegnungen im Achtelfinale. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind aus der deutschen Fußball-Bundesliga dabei. RBL spielte gestern am Dienstag gegen Manchester City und bekam beim 0:7 eine mächtige Abreibung! Die SGE spielt am heutigen Mittwoch um 21 Uhr gegen den SSC Neapel. Außerdem spielten FC Porto und Inter Mailand 0:0 – Inter Mailand ist das erste Mal seit 2011 in der Runde der letzten 8. Real Madrid und FC Liverpool spielen dann heute im 2.Spiel des Abends. Die Spiele werden heute live um 21 Uhr bei DAZN übertragen.

Im Achtelfinale der UEFA Champions League konnten Real, Neapel und Inter im Hinspiel gewinnen. Real gewann am deutlichsten mit 2:5, was es für Klopps Liverpool im Rückspiel fast unmöglich macht. Außerdem verlor Frankfurt mit 0:2 gegen Neapel und hat in Italien eine schwere Aufgabe. Porto muss zu Hause lediglich einen 1:0-Rückstand gegen Inter umbiegen. Weiterhin gelang RB Leipzig im Hinspiel eine kleine Überraschung mit dem 1:1 gegen Manchester City.

Fußball heute Champions League * Wer überträgt heute im TV & Stream? * RB Leipzig & Frankfurt 4 Achtelfinals der UEFA Champions League 2022/23

4 Achtelfinals der UEFA Champions League 2022/23 Anstoßzeiten: Di. und Mi., 14. und 15. März 2023, 21 Uhr

Anstoßzeiten: Di. und Mi., 14. und 15. März 2023, 21 Uhr Hinspiele: RBL – ManC 1:1, Frankfurt – Neapel 0:2

Hinspiele: RBL – ManC 1:1, Frankfurt – Neapel 0:2 Klopp (Liverpool), Rüdiger, Kroos (Real), Gündogan (ManC), Gosens (Inter)

Klopp (Liverpool), Rüdiger, Kroos (Real), Gündogan (ManC), Gosens (Inter) 7:0 ManC gegen RB Leipzig bei Amazon Prime, 3 CL-Spiele live bei DAZN

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Wer spielt heute?

Die zwei Spiele im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale am Dienstag, den 14. März 2023, lauten Manchester City gegen Red Bull Leipzig und FC Porto gegen Inter Mailand. Weiterhin spielen am Mittwoch, den 15. März 2023, Real Madrid gegen FC Liverpool und SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt. Die Anstoßzeit der vier Begegnungen ist um 21 Uhr MESZ.

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Manchester City gegen Red Bull Leipzig – Wer gewinnt?

Der große Favorit im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale am 14.3.2023 zwischen Manchester City und Red Bull Leipzig ist die Heimmannschaft ManC. RB Leipzig hat zwar im Hinspiel gut ausgesehen und ein 1:1 erkämpft, aber die Buchmacher sehen in Leipzig den großen Underdog. ManC hat eine Siegquote von 1.33 und RBL kommt lediglich auf eine 8.75.

Im ManC-Mittelfeld gibt es eine wichtige Veränderung im Vergleich zum Hinspiel, denn Kevin de Bruyne ist wieder mit dabei. Der belgische Nationalspieler hat Bundesligaerfahrung und kennt die Stärken des Gegners, weswegen er eine Warnung aussprach: „Ich bin mir der Gefahr bewusst, die sie haben“, sagte der Stars des englischen Meisters ManC.

Bei RB Leipzig gibt man sich selbstbewusst und zuversichtlich. RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl erklärte im Sport1-Doppelpass, dass man gewinnen und weiterkommen will. Allerdings muss RB-Coach Rose auf wichtige Spieler verzichten, denn Christopher Nkunku und Xaver Schlager sind langfristig verletzt.

Update: Gala von ManCity und Erling Haaland, der gleich fünf Mal trifft!

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt – Wer gewinnt?

Das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale am 15.3.2023 zwischen SSC Neapel und Eintracht Frankfurt ist auf dem Papier eher ein ungleiches Duell. Der SSC Neapel ist als Tabellenführer der italienischen Serie A derzeit gut drauf und ist großer Favorit im Rückspiel gegen Frankfurt. Die Siegquote für Neapel beträgt 1.50. Hingegen hat Frankfurt nur eine 5.75.

Außerdem konnte der SSC Neapel bereits im Hinspiel überzeugen und entführte einen 0:2-Sieg aus Frankfurt. Dadurch hat Eintracht Frankfurt eine sehr schwere Aufgabe und muss einen Rückstand aufholen. Zudem muss Frankfurt Coach Glasner auf Kolo Muani (Rotsperre) und Lindström (Sprunggelenksverletzung) verzichten.

Bei den Tickets fürs UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale gabs im Vorfeld des Spiels ein großes Durcheinander. Italienische Behörden hatten die Möglichkeit des Verkaufs von Tickets an Eintracht-Fans erheblich einschränkt – zuvor wurden sogar in einem ersten Erlass alle Ticketverkäufe an Fans mit Wohnsitz in Deutschland verboten. Zuletzt erklärte der Verein Eintracht Frankfurt den Verzicht auf das zustehende Auswärtskontingent.

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Wer gewinnt die anderen Spiele?

Das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale am 14.3.2023 FC Porto gegen Inter Mailand wird knapp. Inter hat einen knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, Porto ist Favorit bei den Buchmachern (Porto 2.25, Inter 2.80). Außerdem könnte Real auch das Rückspiel gegen Liverpool am 15.3.2023 gewinnen (Real 2.30, Liverpool 2.60).

Wo läuft das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale live im TV?

Das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale ManC gegen Leipzig läuft live bei Amazon Prime. Weiterhin kommen 3 Champions-League-Spiele am 14. und 15. März 2023 live bei DAZN.