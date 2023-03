Fußball heute Champions League * Wer überträgt heute im TV & Stream Bayern gegen Paris?

Für den Rekordmeister und mehrfachen CL-Gewinner FC Bayern München geht es heute im Achtelfinale der UEFA Champions League 2022/23 heute ums Weiterkommen gegen das Starensemble aus Paris. Das Bundesliga-Team spielt heute am Mittwoch, den 8. März 20223 um 21 Uhr. Dortmund verlor am Dienstag Abend mit 0:2 unglücklich gegen Chelsea. Beide Teams konnten das Hinspiel mit 1:0 gewinnen, was die Chancen aufs Viertelfinale erhöht hatten. Die Teams sind in der Bundesliga derzeit siegreich und führen punktgleich die Liga an. Weiterhin spielten im Champions League-Achtelfinale diese Woche Benfica Lissabon gegen Club Brügge 5:1 und Tottenham Hotspur gegen AC Milan. Das Bayernspiel wird heute nur bei DAZN übertragen.

Update: Bayern gewinnt mit 2:0 – höchst verdient und zieht in die nächste Runde ein!

Update: Dortmund verliert durch ein 0:2 gegen Chelsea und fährt nach Hause. Torschütze zum 2:0 war Kai Havertz per Elfmeter.

Update: Der Brasilianer Neymar von PSG wird bis Ende der Saison ausfallen, er verletzte sich am Knöchel und muss operiert werden! Somit wird er auch nicht gegen die Bayern auflaufen können!

Im Achtelfinale der UEFA Champions League starten Milan, Bayern, Benfica und Dortmund mit einem Sieg aus dem Hinspiel in die zweite Partie. Benfica hat als einziges Team mit 2:0 gewonnen, während die drei weiteren Partien mit einem 1:0-Sieg endeten. Bayern München und Benfica Lissabon können den Hinspielsieg auf dem eigenen Platz im Rückspiel veredeln – Borussia Dortmund und AC Milan müssen auswärts ran.

FC Bayern München ist Favorit im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Die Bayern haben eine Wettquote von 1.85 auf Sieg – hingegen kommt Paris nur auf eine 3.50. Am wahrscheinlichsten ist laut Buchmacher ein Remis mit einer Quote von 4.33, was Bayern die Viertelfinalteilnahme sichern würde.

Der FC Bayern München konnte im Hinspiel einen 0:1-Sieg aus dem Pariser Parc des Princes entführen und hat im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken eine bessere Ausgangslage. Außerdem befindet sich Bayern wieder in etwas besserer Verfassung als zum Jahresbeginn und könnte weiterkommen.

Bei PSG hat das Team nach der Pleite gegen Bayern im Hinspiel einen kleinen Lauf gestartet und drei Spiele in Folge gewonnen, darunter ein deutlicher 0:3-Auswärtssieg bei Olympique Marseille, dem „Verfolger“ des Tabellenführers PSG in Ligue 1.

Die zwei Spiele im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale am Dienstag, den 7. März 2023, lauten Benfica Lissabon gegen Club Brügge und FC Chelsea gegen Borussia Dortmund. Weiterhin spielen am Mittwoch, den 8. März 2023, Tottenham Hotspur gegen AC Mailand und FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Die Anstoßzeit der vier Begegnungen ist um 21 Uhr MESZ.

Im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale FC Chelsea gegen Borussia Dortmund gilt die englische Heimmannschaft bei den Buchmachern als Favorit. Der FC Chelsea hat eine Sieg-Quote von 1.82, während Dortmund lediglich eine 3.90 bekommt. Der BVB geht als Underdog in die Partie, hat allerdings den 1:0-Heimsieg aus dem Hinspiel im Gepäck.

Bei Borussia Dortmund klappt in 2023 alles wie am Schnürchen. Dortmund ist in Top-Form und hat in diesem Jahr alle zehn Pflichtspiele gewonnen. Die Serie von 8 Bundesligasiegen in Folge ist ein neuer Vereinsrekord – gegen Chelsea wird es im CL-Rückspiel trotzdem schwer.

Beim FC Chelsea gelang am vorigen Wochenende der erste Sieg nach einer Durststrecke von 6 sieglosen Spielen mit dem 1:0 gegen Leeds. Chelsea befindet sich nach den millionenschweren Neuzugängen im Winter noch im Aufbau, außerdem gibt es viele Altlasten im Kader. Aber das Premiere-League-Team hat Superstars wie Enzo Fernández, Raheem Sterling oder João Félix, die ein Spiel alleine entscheiden können.

Im UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale ist Benfica Lissabon gegen Club Brügge am Dienstag nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel großer Favorit aufs Weiterkommen. Benfica mit dem deutschen Coach Schmidt hat eine Siegquote von 1.39 – Brügge nur 7.25.

Beim Spiel Tottenham Hotspur gegen AC Mailand ist ebenfalls das Heimteam favorisiert. Tottenham hat eine Siegquote von 1.87, muss allerdings einen 1:0-Rückstand aufholen. Weiterhin hat AC Milan eine Siegquote von 3.90.

Wo läuft das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale live im TV?

Das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale Chelsea gegen BVB läuft live bei Amazon Prime. Weiterhin kommen drei Champions-League-Spiele am 7. und 8. März 2023 bei DAZN.