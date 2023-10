Fußball heute Ergebnisse & Liveticker : Champions League Spielplan – Wer spielt heute am Mittwoch?

In der UEFA Champions League geht es heute – am Mittwoch, den 25. Oktober 2023 – mit dem 3. Spieltag in den Gruppen E bis H weiter. Aus der deutschen Bundesliga spielen Dortmund in Newcastle und Leipzig daheim gegen Belgrad. Weiterhin gibt es heute CL-Spiele von Top-Teams wie PSG, ManC und Barca. Heute finden 8 Partien in der Champions League statt, die bei DAZN um 18:45 und 21 Uhr übertragen werden. Bei DAZN kann man Einzelspiele und Konferenz sehen.

In der UEFA Champions League starten die Bundesliga-Teams heute mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Während der BVB als Tabellenletzter vor einem schweren Spiel in England steht, kann RB als Tabellenzweiter einen Favoritensieg gegen einen leichteren Gegner feiern. Außerdem können heute ManC und Barca ihre Tabellenführung verteidigen.

Liveticker heute Abend

22:35 Uhr – Leipzig siegt 3:1, Dortmund nimmt ein 1:0 mit.

21:45 Uhr – Beide deutsche Clubs führen 1:0.

21 Uhr – Für den BVB und Leipzig geht es nun los.

18 Uhr – Auf 2 Plätzen geht es nun los: Barcelona empfängt die Ukrainer von Schachtar Donez und Feyenoord empfängt Lazio Rom.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

Am 3. Spieltag der Champions League 2023/24 wird es in der engen Gruppe F spannend mit dem Dortmund-Spiel und der Begegnung PSG gegen Milan.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 25.10.23 18:45 Feyenoord - Lazio Roma 3:1 Gruppe E 25.10.23 21:00 Celtic FC - Atlético Madrid 2:2 Gruppe E 25.10.23 21:00 Paris Saint-Germain - AC Milan 3:0 Gruppe F 25.10.23 21:00 Newcastle United - Borussia Dortmund 0:1 Gruppe F 25.10.23 21:00 BSC Young Boys - Manchester City 1:3 Gruppe G 25.10.23 21:00 RB Leipzig - Crvena Zvezda 3:1 Gruppe G 25.10.23 18:45 FC Barcelona - Shakhtar Donetsk 2:1 Gruppe H 25.10.23 21:00 Royal Antwerp FC - FC Porto 1:4 Gruppe H

CL-Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In Gruppe E gibt es einen Dreikampf um die Tabellenführung. Im frühen Spiel können Lazio oder Feyenoord den 1. Platz übernehmen. Atletico braucht beim späteren Spiel gegen Celtic wahrscheinlich einen Sieg um die Spitzenposition zurückzuholen.

CL-Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Der BVB ist Schlusslicht in Gruppe F und muss heute beim Tabellenführer ran. Beim Spiel gegen die „Magpies“ Newcastle gilt Dortmund als Außenseiter. Ein Auswärtssieg der Borussen wäre wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren – bei einer Niederlage wäre Dortmund kurz vorm CL-Aus. Das 2. Spiel in der umkämpften Gruppe F ist PSG gegen Milan.

CL-Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In Gruppe G gilt Leipzig als haushoher Favorit gegen Belgrad. RB hat eine gute Ausgangslage, um mit 3 Punkten heute den 2. Platz hinter ManC zu sichern. Weiterhin spielt der Tabellenführer mit Trainer Guardiola heute in Bern. Bei ManC absolviert Julian Alvarez eine sehr gute CL-Saison mit 3 Toren in 102 Minuten. Er könnte heute mit dem 4. Treffer alleiniger Spitzenreiter der Torjägerliste werden.

CL-Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 2. Spieltag konnte Barca mit einem Sieg gegen Porto den 1. Platz übernehmen – heute können die Katalanen gegen Donezk nachlegen. Barca von Coach Xavi gilt heute als Favorit gegen die Ukrainer. Die deutschen Nationalspieler ter Stegen und Gündogan werden bei Barca wahrscheinlich in der Startelf stehen. Im 2. Spiel hat Antwerpen gegen Porto die Chance auf die ersten CL-Punkte der Saison.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Champions League Fußball heute, am 25. Oktober 2023, wird bei DAZN live übertragen. DAZN ist ab 18:30 und 20:15 Uhr auf Sendung – die Partien beginnen um 18:45 Uhr und 21 Uhr. Weiterhin gibt es die Matchtes als 8 Einzelspiel-Übertragungen sowie in 2 Konferenzen.

Die Live-Übertragungen von Leipzig und Dortmund beginnen um 20:15 Uhr. Die DAZN-Moderatoren sind Daniel Herzog bei BVB und Tobi Wahnschaffe bei RB. Die Kommentatoren sind Jan Platte mit Expert Sebastian Kneißl (Dortmund) und Michael Born mit Experte Sascha Bigalke (Leipzig). Außerdem sind Marco Hagemann und Max Siebald in der Konferenz ab 21 Uhr mit dabei.

