Fußball heute Amazon Prime: FC Bayern gegen RB Salzburg * Aufstellung, Übertragung & Livestream

Nach dem 1:1 im Hinspiel muss der FC Bayern München heute im eigenen Stadion gegen den RB Salzburg gewinnen, will man nicht schon im Champions League Achtelfinale ausscheiden. Gegen ein österreichisches Team gab es das bisher noch nicht. Dabei können sich die Münchener auf ihre Nummer 1 im Tor Manuel Neuer freuen, der nach mehrwöchigem Ausfall wieder dabei sein wird. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen, ab 20 Uhr geht die Übertragung bei Amazon Video prime los.

Der FC Bayern muss gewinnen

Nach dem 1:1 Auswärtsspiel muss der FC Bayern heute gewinnen, da die Auswärtstorregeln seit dieser Saison nicht mehr greift. Neben Leon Goretzka werden auch Davies und Tolisso fehlen. Das Spiel in der Bundesliga gegen Leverkusen (1:1) machte keine große Mut, in der Abwehr ist der FCB noch zu anfällig. Und Robert Lewandowski scheint gerade seine Torgefährlichkeit verloren zu haben.

Die Aufstellung des FC Bayern München heute

Wie sieht die Aufstellung vom FC Bayern heute aus?

Manuel Neuer ersetzt Sven Ulreich im Tor, davor in der Viererkette werden Pavard, Süle, Upamecano und Hernandez spielen. Unverzichtbar sind mittlerweile Kimmich und Musiala. Davor spielen Sané, Müller und Coman. Lewandowski hofft auf ein weiteres Tor.

Wie sieht die Aufstellung vom FC Bayern heute aus?

Neuer
Pavard – Süle – Upamecano – Hernandez
Kimmich – Musiala
Sané – Müller – Coman
Lewandowski

Wer zeigt heute Fußball heute bei Amazon Prime?

Im 1.Achtelfinale des Abends spielt der FC Bayern München gegen RB Salzburg, das Spiel läuft exklusiv auf Amazon Prime. Um 20 Uhr geht es los, um 21 Uhr ist Anpfiff. Sebastian Hellmann, Matthias Sammer, Michael Ballack und Josephine Henning begrüßen die Zuschauer live aus der Allianz Arena zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und dem FC Salzburg.

Wer zeigt die Champions League live?

Das letzte CL-Finale lief noch auf Sky, das wird sich 2021/2022 ändern. Nach 21 Jahren wird es nun keine Live-Spiele mehr auf Sky in der Champions League geben. Denn der Streamingdienst DAZN hat sich nun die Rechte für die CL gesichert und wird bis 2023/24 die Spiele übertragen. Darin sind die Dienstag- und Mittwochspiele inklusive, lediglich ein Spiel pro Woche wird dort nicht gezeigt. Dann das Topspiel am Dienstagabend wird künftig Amazon Prime Video zeigen, der sich die Rechte an insgesamt 16 Partien gesichert hat. Das ZDF zeigt die drei Endspiele 2022, 2023 und 2024 parallel zu DAZN, egal ob ein deutsches Team es bis dahin geschafft hat oder nicht.

Champions League Achtelfinale Spielplan

Wer spielt heute in der Champions League?

Dienstag, 8. März, 21 Uhr

Bayern München – RB Salzburg (Amazon Prime) Hinspiel: 1:1

FC Liverpool – Inter Mailand, Hinspiel: 2:0

Mittwoch, 9. März, 21 Uhr

Manchester City – Sporting Lissabon, Hinspiel: 5:0

Real Madrid – Paris Saint-Germain, Hinspiel: 0:1

Dienstag, 15. März, 21 Uhr

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon, Hinspiel: 2:2

Manchester United – Atletico Madrid (Amazon Prime), Hinspiel: 1:1

Mittwoch, 16. März, 21 Uhr

Lille OSC – FC Chelsea, Hinspiel: 0:2

Juventus Turin – FC Villarreal, Hinspiel: 1:1