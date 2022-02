Fußball heute DAZN live: FC Bayern München gegen RB Salzburg * Aufstellungen

Nachdem gestern Abend die ersten Matches in der UEFA Champiuons League über die Bühne liefen, ist heute der FC Bayern München dran. Gegner ist RB Salzburg, quasi ein Nachbarschaftsduell. Ohne Manuel Neuer und mit Sven Ulreich geht es mit dem Bus nach Salzburg. Der einzige deutsche Club in der Königsklasse kann auswärts wieder mit Fans rechnen, das Rückspiel findet dann in der Allianz Arena am 8.März statt. Anstoß ist um 21 Uhr, das Spiel wird nur bei DAZN live im Internet übertragen.

Fußball heute Spielplan im Achtelfinale

Nachdem gestern Paris gegen Real Madrid durch ein Last-Minute Tor von Kylian Mbappé mit 1:0 als Sieger vom Platz ging und Manchester City mit 5:0 gegen Sporting Lissabon schon alles klar machte, werden die Bayern heute Abend gegen Salzburg versuchen das 2:4 gegen Bochum in der Bundesliga zu vergessen. Wiedergutmachung ist angesagt. Doch meistens folgt auf so ein Spiel eine Reaktion. Im 2.Spiel des Abends muss Klopps FC Liverpool zu Inter Mailand nach Italien fahren.

Statt Neuer steht Ulreich im Tor

Sven Ulreich wird Kapitän Manuel Neuer im Tor ersetzen und sein internationales Comeback feiern. Zuletzt spielte er am 1.Mai 2018 im Halbfinale gegen Real Madrid in der Champions League. Und sah leider nicht gut aus. Doch nun kann er mehrere Wochen für eine Vertragsverlängerung seine Leistung unter Beweis stellen.

Die Aufstellung – so will Bayern heute spielen

Mit Ulreich im Tor setzt man auf eine Dreierkette mit Hernandez, Süle und Pavard. Kimmich und Tolisso geben die Doppel-Sechs, davor wirbeln Coman, Sané, Müller und Gnabry. Lewandowski schielt auf seine nächsten CL-Treffer.

Es fehlen Davies (Leichte Herzmuskelentzündung), Goretzka (Patellasehne), Musiala (COVID-19) und Neuer (Knie-OP)

Die Aufstellung – so will Salzburg heute spielen

Voraussichtliche Aufstellung Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Capaldo, Camara, Seiwald – Aaronson – Adeyemi, Okafor

DAZN überträgt die anderen Champions League Spiele

Der Privatsender DAZKN überträgt im Internet alle weiteren Matches. Dafür werden 24,99 EUR im Monat fällig bei einer Jahresmitgliedschaft, das sind stolze 274,99 EUR im Jahr.

Spielplan: Welche Champions League Spiele finden im Achtelfinale statt? Spielplan: Welche Champions League Spiele finden im Achtelfinale statt? Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr 0:5 Sporting Lissabon – Manchester City (DAZN) 1:0 Paris Saint-Germain – Real Madrid (Amazon Prime) Mittwoch, 16. Februar, 21 Uhr RB Salzburg – Bayern München (DAZN) Inter Mailand – FC Liverpool (DAZN) Dienstag, 22. Februar, 21 Uhr FC Chelsea – Lille OSC (Amazon Prime) FC Villarreal – Juventus Turin (DAZN) Mittwoch, 23. Februar, 21 Uhr Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam (DAZN) Atletico Madrid – Manchester United (DAZN)

Weitere Termine der Champions League:

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 18.3.

Viertelfinale: 5./6. und 12./13.4. – Halbfinale: 26./27:4. und 3./4.5.

Endspiel am 28.5. in St. Petersburg

Wo kann ich heute die Champions League im Internet sehen?

Beide Spiele werden heute um 21 Uhr bei DAZN gezeigt.

Was kostet heute die Champions League live im Internet?



Amazon prime kostet im Monat 7,99 EUR oder 69 EUR im Jahresabo. DAZN ist deutlich teurer, denn mit mindestens 24,99 EUR im Monat bzw. 274,99 EUR ist das Abo um einiges teurer. Wenn man dann noch Fußball Bundesliga mit Sky schauen möchte, kostet es nochmals 23,50 EUR bezahlen.