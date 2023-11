EM-Ticketvergabe: Wann gibt es wieder EM Tickets?

Die UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist nur noch sieben Monate entfernt und wirft ihre Schatten voraus. Bereits über eine Million Fußballbegeisterte haben sich ihre Plätze für das kommende Großereignis gesichert. Doch das Rennen um die Tickets geht in die nächste Runde, denn wer nun nicht zum Zuge gekommen ist, hat ab dem 2.Dezember nach der EM Auslosung erneut die Chance auf Tickets. Die Enttäuschung war gestern sehr groß, denn knapp 20 Mio. Bewerbungen gab es für die 1,2 Mio. Tickets in der 1.Verkaufsphase.

Ansturm auf die ersten Tickets

Am 3.Oktober startete der Verkauf der begehrten EM-Tickets und schon sind 1,2 Millionen der insgesamt 2,7 Millionen Eintrittskarten vergeben. Die Nachfrage war enorm: Über 20 Millionen Anfragen prasselten auf das System ein, viele Fans gingen leer aus. Die UEFA hatte gestern über einen Login auf der UEFA.com Webseite die Fans über die Zuteilung informiert. Doch die Hoffnung auf einen Stadionbesuch lebt weiter.

Weitere Verkaufsphasen in Aussicht

Die nächste Verkaufsphase wird nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember beginnen. Dann wird auch bekannt, gegen wen die deutsche Elf antreten muss. Die Bewerbungen um Tickets können zwei Tage nach der Auslosung über die UEFA und die Nationalverbände, wie etwa die offiziellen Fan-Clubs der qualifizierten Teams, eingereicht werden.

Ab März erhalten vorrangig Anhänger der drei Play-off-Qualifikanten die Chance auf Tickets. Während des Turniers ist zusätzlich ein Last-Minute-Verkauf geplant, um auch Spätentschlossenen eine Möglichkeit zu geben, die EM live zu erleben.

Neue Plattform ab Frühjahr 2024

Ab Frühjahr 2024 wird es eine offizielle Wiederverkaufsplattform geben, auf der Tickets zum Originalpreis angeboten werden können. Diese Maßnahme dient dem fairen Handel und der Vermeidung von Schwarzmarktaktivitäten. Fans, die also jetzt noch nicht erfolgreich waren, sollten die Augen offenhalten und die nächsten Verkaufsphasen im Blick behalten.