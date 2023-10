Fußball EM 2024: Aktueller Stand der EM Qualifikation + EM Teilnehmer

Welche Länder sind für die EM 2024 qualifiziert?

Acht von zehn Spieltage in der EURO 2024 Qualifikation sind gespielt und neben dem Gastgeber Deutschland haben wir noch acht weitere Teams, die ihr Ticket fest gebucht haben. Im November geht es dann mit den beiden letzten EM-Qualifikationsspielen ins Finish, bevor am 2.12. in Hamburg die EM Gruppenauslosung stattfinden wird. Blicken wir auf die EM-Teilnehmer, die sich bisher qualifizieren konnten, sehen wir die altbekannten Teams, die immer dabei sein sollten. Frankreich, Belgien, Portugal und Spanien gehören dazu. Der amtierende Europameister Italien schwächelt und müsste in die WM-Playoffs im März. Dazu kommen mit Österreich, Schottland und der Türkei drei Nationalmannschaften, die man nicht unbedingt auf dem Zettel haben sollte.

Im November geht es weiter, wir blicken auf alle EM-Gruppen und den Stand der EM-Qualifikation.

EM 2024 Qualifikation – Wie ist der Stand der Dinge vor dem 7. Spieltag?

Die EM 2024 Qualifikation befindet sich nach 8 von 10 Spieltagen bereits in der Rückrunde, nun stehen im November die Spieltage 9 und 10 an.

Gruppe A: Spanien und Schottland sichern sich ihre Plätze

In EM 2024 Quali-Gruppe A ist die Entscheidung bereits gefallen, Spanien und Schottland sind dabei.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇪🇸 Spanien 6 5 0 1 19:3 16 15 2 ✅ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 6 5 0 1 12:3 9 15 3 🇳🇴 Norwegen 7 3 1 3 11:9 2 10 4 🇬🇪 Georgien 6 2 1 3 9:13 -4 7 5 🇨🇾 Zypern 7 0 0 7 2:25 -23 0

Gruppe B: Frankreich qualifiziert, Niederlande und Griechenland im Zweikampf

In EM 2024 Quali-Gruppe B hat sich Vize-Weltmeister Frankreich souverän qualifiziert. Dahinter gibt es einen harten Zweikampf zwischen Holland und Griechenland. Am 8.Spieltag setzte sich die Niederlande erst in der Nachspielzeit gegen Griechenland durch und holte wichtige drei Punkte. Niederlande braucht noch einen Sieg, Griechenland hat bereits einen Platz in den Playoffs sicher.

Stand: 16.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇫🇷 Frankreich 6 6 0 0 13:1 12 18 2 🇳🇱 Niederlande 6 4 0 2 10:7 3 12 3 🇬🇷 Griechenland 7 4 0 3 12:6 6 12 4 🇮🇪 Irland 7 2 0 5 9:9 0 6 5 🇽🇰 Gibraltar 6 0 0 6 0:21 -21 0

Gruppe C: England auf Kurs, Italien und Ukraine im Rennen ums Ticket

Die Three Lions sind qualifiziert, dahinter ist es mit Italien und der Ukraine eng – Italien muss erneut zittern. Die Ukraine ist mit drei Punkten vorne, am 10.Spieltag kommt es noch zum direkten Aufeinandertreffen.

Stand: 17.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 6 5 1 0 19:3 16 16 2 🇺🇦 Ukraine 7 4 1 2 11:8 3 13 3 🇮🇹 Italien 6 3 1 2 11:7 4 10 4 🇲🇰 Nordmazedonien 6 2 1 3 7:14 -7 7 5 🇲🇹 Malta 7 0 0 7 2:18 -16 0

Gruppe D: Die Türkei ist dabei, Kroatien und Wales kämpfen ums Überleben

Die Türkei feiern mit der Em-Qualifikation einen großen Erfolg. Dahinter sind Wales und Kroatien punktgleich, die Kroaten mit dem besseren Torverhältnis, doch im direkten Vergleich ist Wales vorne (Ein Sieg, ein Unentschieden).



Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇹🇷 Türkei 7 5 1 1 13:6 7 16 2 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 6 3 1 2 8:8 0 10 3 🇭🇷 Kroatien 6 3 1 2 10:4 6 10 4 🇦🇲 Armenien 6 2 1 3 8:9 -1 7 5 🇱🇻 Lettland 7 1 0 6 5:17 -12 3

Gruppe E: Überraschungsführer Albanien, Polen braucht Hilfe

Albanien führt die Gruppe überraschend an, dahinter Tschechien und Polen, mit 13,11 und 10 Punkten. Albanien hat das leichteste Restprogramm, Polen und Tschechien spielen noch gegeneinander.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇱 Albanien 6 4 1 1 11:3 8 13 2 🇨🇿 Tschechien 6 3 2 1 8:5 3 11 3 🇵🇱 Polen 7 3 1 3 9:9 0 10 4 🇲🇩 Moldawien 6 2 3 1 6:6 0 9 5 🇫🇴 Färöer Inseln 7 0 1 6 2:13 -11 1

Gruppe F: Belgien und Österreich qualifiziert

Schweden als Dritter ist raus und verpasst die Fußball-EM.

Stand: 16.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇧🇪 Belgien 6 5 1 0 16:3 16 16 2 ✅ 🇦🇹 Österreich 7 5 1 1 15:7 8 16 3 🇸🇪 Schweden 5 2 0 3 11:8 3 6 4 🇦🇿 Aserbaidschan 6 1 1 4 4:12 -8 4 5 🇪🇪 Estland 6 0 1 5 2:18 -16 1

Gruppe G: Spannung pur: Ungarn & Serbien fast qualifiziert



Ungarn ist Tabellenerster und im Vorteil, dahinter Serbien mit 5 Punkte Vorsprung vor Montenegro.

Stand: 17.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 6 4 2 0 11:4 7 14 2 🇷🇸 Serbien 7 4 1 2 13:7 6 13 3 🇲🇪 Montenegro 6 2 2 2 6:8 -2 8 4 🇱🇹 Litauen 7 1 3 3 8:12 -4 6 5 🇧🇬 Bulgarien 6 0 2 4 3:10 -7 2

Gruppe H: Spannung an der Spitze, San Marino chancenlos

Die beiden Tabellenersten Slowenien und Dänemark treffen am 9.Spieltag aufeinander, was wohl die Entscheidung des Gruppensieges bedeuten wird. Drittplatzierte Kasachstan muss also auf Schützenhilfe der beiden Ersten hoffen, ist vier Punkte hintendran.

Stand: 17.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇸🇮 Slowenien 8 6 1 1 17:6 11 19 2 🇩🇰 Dänemark 8 6 1 1 17:7 10 19 3 🇰🇿 Kasachstan 8 5 0 3 12:9 3 15 4 🇫🇮 Finnland 8 4 0 4 12:9 3 12 5 🍀 Nordirland 8 2 0 6 7:9 -2 6 6 🇸🇲 San Marino 8 0 0 8 1:26 -25 0

Gruppe I: Sicherheitsbedenken überschatten den Spieltag

Rumänien ist mit 16 Punkten und einem Spiel mehr auf Platz 1, ein Punkt vor der Schweiz. Diese müssen das Spiel im November gegen Israel nachholen, die schon fünf Punkte auf den Tabellenersten hinten liegen. Somit sind wohl Rumänien und die Schweiz qualifiziert.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 🇷🇴 Rumänien 8 4 4 0 13:4 9 16 2 🇨🇭 Schweiz 7 4 3 0 20:8 12 15 3 🇮🇱 Israel 6 3 2 1 7:7 0 11 5 🇽🇰 Kosovo 7 1 4 2 8:8 0 7 4 🇧🇾 Belarus 8 1 3 4 7:14 -7 6 6 🇦🇩 Andorra 8 0 2 6 3:17 -14 2

Gruppe J: Portugal dominiert, der Rest im Kampfmodus

In EM-2024-Quali-Gruppe J ist Portugal seit dem 7. Spieltag qualifiziert. Dahinter sollte die Slowakei ihren Platz bei der EM 2024 sichern, Luxemburg 5 Punkte abgeschlagen.

Stand: 16.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇵🇹 Portugal 8 8 0 0 32:2 30 24 2 🇸🇰 Slowakei 8 5 1 2 11:5 6 16 3 🇱🇺 Luxemburg 8 3 2 3 8:18 -10 11 4 🇮🇸 Island 8 3 1 4 15:10 5 10 5 🇧🇦 Bosnien & Herzegowina 8 3 0 5 7:14 -7 9 6 🇱🇮 Liechtenstein 8 0 0 8 1:25 -24 0

EM 2024 Qualifikation – Wie geht es weiter?

Die EM 2024 Qualifikation wird in 2 anstehenden Länderspielphasen entschieden. Der 9. und 10. Spieltag wird am 16. und 21. November 2023 gespielt.

Mindestens ein Play-off-Platz von drei Plätzen im März 2024 ist gesichert für die Nationen Bosnien und Herzegowina, Finnland und Georgien.fussball