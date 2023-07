China – Haiti * ARD Livestream * Frauen WM 2023 – Video + Ergebnis

Wer spielt heute bei der WM 2023?

WM Spielplan am Freitag, 28.07.

Es ist der 2. Spieltag der Vorrundenphase. Das erste Spiel des Tages ist das Duell Argentinien gegen Südafrika in WM Gruppe G um 2 Uhr. Danach treffen England und Dänemark sowie China und Haiti in WM Gruppe D aufeinander – die Spiele sind um 10:30 und 13 Uhr. Das 2. Spiel in WM Gruppe G ist einen Tag später.