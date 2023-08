Frauen Fußball WM heute Ergebnisse – ARD live am Freitag – WM Viertelfinale Spielplan & Tabellen

Es ist der 22. Tag der Frauenfußball-WM 2023 – Freitag, der 11. August 2023 – und der Start ins WM Viertelfinale. Es gibt 2 Viertelfinalspiele, die bereits etwas früher stattfinden. Das erste Viertelfinale um 3 Uhr ist Spanien gegen Niederlande, und um 9:30 Uhr spielen Japan und Schweden gegeneinander. Die beiden WM-Spiele werden von ARD live übertragen – erst im Livestream und später im Free-TV.

Bei der WM 2023 spielen die letzten 8 verbliebenen Teams nun die Weltmeisterschaft unter sich aus – wer so weit kommt, hat eine sehr gute Chance am Ende den WM-Pokal in die Höhe zu strecken. Heute sind 3 europäische Nationalmannschaften am Start, die alle zum ersten Mal Weltmeister werden können. Außerdem spielt Japan, die eine überragende WM 2023 absolvieren.

Update 12 Uhr – Schweden haut Japan mit 2:1 raus! Und steht nun im Halbfinale, Spanien wird der Gegner sein!

Update 8 Uhr – Spanien gewinnt mit 2:1 nach Verlängerung. Es stand 1:1 nach 95 Minuten, van der Gragt erzielte den späten Ausgleich erst in der Nachspielzeit, nachdem Mariana erst in der 81.Minute das 1:0 gelang. In der 111.Minute erzielte Salma der erneute Führungstreffer.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Freitag, 11.08. 3 Uhr – Spanien – Niederlande im ARD Livestream

3 Uhr – Spanien – Niederlande im ARD Livestream 9:30 Uhr – Japan – Schweden

9:30 Uhr – Japan – Schweden ARD überträgt von 9:05 bis 13:00 Uhr live im Free-TV

ARD überträgt von 9:05 bis 13:00 Uhr live im Free-TV WM Viertelfinale Spielplan & Ergebnisse

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Beim Auftakt des Viertelfinals der Frauen-WM 2023 gibts am 11.8.2023 zwei vielversprechende Begegnungen. Es geht los mit dem Duell Spanien gegen Niederlande um 3 Uhr, gefolgt von der Partie Japan gegen Schweden um 9:30 Uhr.

Wer kommt heute ins WM Halbfinale?

In einem WM Viertelfinale ist allen Teams ein Sieg zuzutrauen, aber heute gelten Spanien und Japan als favorisiert ins Halbfinale zu kommen.

Spanien (1.82 Siegquote) – Niederlande (4.20) im Sky Stadium/Wellington auf Sportschau.de

Die niederländische Nationalmannschaft ist eines der Überraschungsteams der WM mit 3 Zu-Null-Siegen in der Vorrunde und dem Sieg gegen Top-Favorit USA im Achtelfinale. Außerdem konnte die spanische Nationalmannschaft im Achtelfinale den höchsten Sieg verbuchen und dürfte mit hohem Selbstbewusstsein ins Spiel gehen.

Japan (2.25) – Schweden (3.10) im Eden Park/Auckland auf ARD

Die japanische Frauennationalmannschaft scheint bei der WM 2023 die beste Form aller Teams zu haben und dürfte nur schwer zu schlagen sein. Allerdings ist die schwedische Nationalmannschaft der wohl bisher stärkste Gegner Japans und das erste Team, welches ebenfalls mit Dreierkette spielen kann und daher für Japan eine neue Herausforderung darstellt.

WM Spielplan am Freitag, 11.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 11.08.2023 03:00 ARD 🇪🇸 Spanien 2:1 n.V. 🇳🇱 Niederlande Viertelfinale 11.08.2023 09:30 ARD 🇯🇵 Japan 1:2 🇸🇪 Schweden Viertelfinale

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Am Freitag, den 11.8.2023, ist ARD mit der Übertragung der FIFA Frauen-WM 2023 auf Sendung. Das Viertelfinalspiel Spanien gegen Niederlande wird ab 2:50 Uhr auf Sportschau.de im Livestream übertragen und von Jan Neumann kommentiert. Außerdem kann man Japan gegen Schweden auf ARD im Free-TV ab 9:05 sehen. Der Kommentator ist Bernd Schmelzer. Außerdem sind Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer mit dabei.